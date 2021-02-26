223 ألف طلب تصالح مع مخالفات البناء فى القليوبية ب 1.253 مليار جنيه

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن المحافظة تلقت 223 ألف و336 طلب للتصالح فى مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من مليار و253 مليون و526 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات.









وأكد المحافظ استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظًا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.





واشار الهجان الى أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص مؤكدا أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.





وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة من لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل فى نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقًا للصالح العام.





من ناحية أخري أعلنت جامعة بنها انه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل .. ورصد موقع صدى البلد فى تقريره الانتهاء من تجهيز قاعات ولجان الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والعمل على صيانة بوابات التعقيم الذاتي على مستوى كليات الجامعة.





وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، إنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها منذ أسابيع وتجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال حوالي 100 الف طالب وطالبة على مستوى 16 كلية بالجامعة مؤكدا على ضرورة العمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.





وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة



