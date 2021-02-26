ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

223 ألف طلب تصالح مع مخالفات البناء فى القليوبية ب 1.253 مليار جنيه

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:18 م
223 ألف طلب تصالح
223 ألف طلب تصالح مخالفات البناء فى القليوبية بقيمة 1.253 مل
Advertisements
ابراهيم الهواري
قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن المحافظة تلقت 223 ألف و336 طلب للتصالح فى مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من مليار و253 مليون و526 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات.


وأكد المحافظ استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظًا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

واشار الهجان الى أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص مؤكدا أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.

وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة من لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل فى نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقًا للصالح العام.

من ناحية أخري أعلنت جامعة بنها انه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل .. ورصد موقع صدى البلد فى تقريره الانتهاء من تجهيز قاعات ولجان الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والعمل على صيانة بوابات التعقيم الذاتي على مستوى كليات الجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، إنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها منذ أسابيع وتجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال حوالي 100 الف طالب وطالبة على مستوى 16 كلية بالجامعة مؤكدا على ضرورة العمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى أنه تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظة القليوبية: تحصيل مليار و213 مليون جنيه من طلبات التصالح في مخالفات البناء

محافظ القليوبية: تلقينا 220 ألف طلب تصالح مخالفات البناء وحصلنا مليارا و234 مليون جنيه

جامعة بنها: الانتهاء من إعلان الجداول وتجهيز لجان الامتحانات لاستقبال أكثر من 100 ألف طالب

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم: الانتهاء من كافة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

الجامعة المصرية اليابانية: مستعدون لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 20 فبراير

إجراءات احترازية وتقسيم الطلاب على فترات.. تعرف على استعدادات جامعة بنها للامتحانات

ترشيحاتنا

شاهد.. صورة نادرة من خطوبة هالة فاخر لـ نجل اسماعيل ياسين

لو مسافر من القاهرة.. دولة أوروبية تطلب تحليل كورونا في المطار بـ 20 دولار

الكويت.. والد الفنان مشاري البلام يكشف مفاجأة خطيرة عن وفاته

دولة عربية تعلن ظهور السلالة المتحورة لفيروس كورونا بها

بعد عرض بودي جارد لـ عادل إمام.. تركي آل الشيخ: صفقة ناجحة

تعرف على كل ما تقدمه منصة "نجوى" لطلاب المدارس في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها