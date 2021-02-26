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رياضة

رامي ربيعة يحتفل بعيد ميلاد مروان محسن

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:53 م
رامي ربيعة ومروان
رامي ربيعة ومروان محسن
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محمد بدران
حرص رامي ربيعة لاعب النادي الاهلي، علي تهنئة صديقه مروان محسن نجم الفريق الأول بالنادي  بعيد ميلاده ال 32.


ونشر رامي ربيعة عبر استوري بحسابه علي انستجرام، صورة له مع مروان محسن وعلق قائلًا" عيد ميلاد سعيد".


وكشف الإعلامي محمد فاروق، عن 3 عروض على مائدة مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أندية داخل الدوري الممتاز؛ تمهيدًا للرحيل عن الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري.


وقال "فاروق"، مُقدم برنامج "البريمو" عبر قناة "Ten"، "أن مروان محسن يمر بحالة فنية سيئة مع الفريق في الوقت الحالي بشكل دفع جماهير النادي الأحمر للهجوم على اللاعب بعد تراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ في المباريات الماضية".


وأضاف أن تامر النحاس وكيل اللاعبين أبلغ مروان محسن باهتمام أندية الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وسموحة بالتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري في حال رحيله عن الأهلي سواء عن طريق البيع النهائي أو على سبيل الإعارة.

رامي ربيعة يحتفل بعيد ميلاد مروان محسن
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