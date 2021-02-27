تداول أسئلة وإجابات امتحان عربي أولى ثانوي على فيس بوك .. والتعليم : سنطبق قانون مكافحة الغش

‏وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم إنه ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات ‏المحموله وكاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان تستخدم بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمسألة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش.

كما شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لاستغاثات و شكاوى قيل انها من بعض طلاب الصف الاول الثانوي اثناء تواجدهم داخل اللجان.





حيث تؤكد المنشورات والاستغاثات المتداولة على فيس بوك ، أن بعض الطلاب في اللجان لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان لاداء امتحان اللغة العربية الذي بدء منذ التاسعة صباحا.





حيث قال أحمد عبد الجواد : الامتحان مش راضي يشتغل ونشر صورة ثبات منصة الامتحان على وضع واحد دون الدخول على الصفحة الخاصة بالاسئلة ، كما رد عليه اسلام الشاطر قائلا : كلنا نفس النظام السيستم واقع .





كما استغاث عددا من المعلمين واولياء الامور على جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب ، حيث قال معلم يدعى محمد فوزي : "عندي المدرسة كاملة ما دخلتش لحد دلوقتي" ، وقالت دعاء محمود : "لحد الان طلبه مش عرفه تدخل مفيش نت سواء على شريحه او الواى فاى"

ومن جانبها ، أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنها تتابع منذ التاسعة صباحا عمليات دخول الطلاب على منصة الامتحان ، مشيرةً إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلاب نجحوا في الدخول على منصة الامتحان منذ التاسعة صباحا بدون شكاوى ، أما عن الشكاوى الفردية الخاصة بالبعض الاخر من الطلاب الذين يجدوا صعوبة في الدخول على منصة الامتحان فجاري التحقق من الامر لتحديد المشكلة وحلها في حال ثبوت وجودها .



