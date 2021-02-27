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تعليم

تداول أسئلة وإجابات امتحان عربي أولى ثانوي على فيس بوك .. والتعليم : سنطبق قانون مكافحة الغش

السبت 27/فبراير/2021 - 10:46 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لصور قيل انها تخص اسئلة واجابات امتحان مادة اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الصف الاول الثانوي اليوم .

‏وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم إنه ممنوع منعا  باتا اصطحاب التليفونات ‏المحموله وكاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان تستخدم بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمسألة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش.


كما شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لاستغاثات و شكاوى قيل انها من بعض طلاب الصف الاول الثانوي اثناء تواجدهم داخل اللجان.

حيث تؤكد المنشورات والاستغاثات المتداولة على فيس بوك ، أن بعض الطلاب في اللجان لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان لاداء امتحان اللغة العربية الذي بدء منذ التاسعة صباحا.

حيث قال أحمد عبد الجواد : الامتحان مش راضي يشتغل ونشر صورة ثبات منصة الامتحان على وضع واحد دون الدخول على الصفحة الخاصة بالاسئلة ، كما رد عليه اسلام الشاطر قائلا : كلنا نفس النظام السيستم واقع .

كما استغاث عددا من المعلمين واولياء الامور على جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب ، حيث قال معلم يدعى محمد فوزي : "عندي المدرسة كاملة ما دخلتش لحد دلوقتي" ، وقالت دعاء محمود : "لحد الان طلبه مش عرفه تدخل مفيش نت سواء على شريحه او الواى فاى"
ومن جانبها ، أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنها تتابع منذ التاسعة صباحا عمليات دخول الطلاب على منصة الامتحان ، مشيرةً إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلاب نجحوا في الدخول على منصة الامتحان منذ التاسعة صباحا بدون شكاوى ، أما عن الشكاوى الفردية الخاصة بالبعض الاخر من الطلاب الذين يجدوا صعوبة في الدخول على منصة الامتحان فجاري التحقق من الامر لتحديد المشكلة وحلها في حال ثبوت وجودها .

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم السبت 27 فبراير 2021 الامتحان في مادة اللغة العربية (90 دقيقة) من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – كما يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان الأحياء (45 دقيقة) من 11:30 لـ 12:15 ظهرا.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى ١١ مارس ٢٠٢١.

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.

وطالب وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة عن كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.
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