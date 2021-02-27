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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية .. صور

السبت 27/فبراير/2021 - 12:52 م
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات
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محمود زيدان
تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم السبت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي  2020 - 2021 في كليتي الزراعة والصيدلة.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولته الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة والدكتور يحيى عيد القائم بأعمال عميد كلية الزراعة  .

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ حالة اللجان والطلاب والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية بالكامل التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة اطلع رئيس الجامعة على توفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي المناسب، متحدثًا مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشاد د. دسوقي بالتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التى التى أقرها مجلس الجامعة، وبجهود المسؤولين في الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وسير الامتحانات بهدوء.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة اتخذت الاحتياطات الطبية اللازمة كافة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعى وحتى الانتهاء من أداء الامتحان من إجراء الكشف الحراري وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان وكذلك توفير لجنة طبية في كل لجنة امتحان للمتابعة والمساعدة الفورية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية .

وأكد رئيس الجامعة انتظام الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة مشددًا على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب، مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصًا على مستقبلهم.
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية .. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية .. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية .. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية .. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية .. صور
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