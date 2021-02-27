ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

25 طن غاز مسال.. انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي بكفر الشيخ

السبت 27/فبراير/2021 - 02:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
شهد الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، انقلاب سيارة نقل بـ«فنطاس» محملة بـ 25 طنًا من الغاز المسال.

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إخطارًا يفيد انقلاب سيارة نقل تحمل رقم 7136 (ل ب ع) محملة بـ 25 طنًا من الغاز على الطريق الساحلي الدولي، ما أدى إلى إصابة سائق السيارة، وتم نقله إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية، والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت الرافعات «ونش» من رفع السيارة وإعادتها إلى طبيعتها.

وأصدرت محافظة كفر الشيخ، بيانًا إعلاميًا، قالت فيه، إنه تم الدفع بـ 3 سيارات تابعة للحماية المدنية لتأمين السيارة، وأن حركة السيارات على الطريق الساحلي الدولي لم تتأثر بالحادث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استئناف حركة المرور على طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي بعد السيطرة على انفجار سيارة محملة بالغاز

تحمل 250 اسطوانة.. انفجار سيارة غاز بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.. ٧ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق والتحريات: اختلال عجلة القيادة السبب

النيابة تعاين موقع انفجار سيارة محملة بأسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية

انقلاب سيارة نقل محملة بالحجارة على طريق المحور

إعادة فتح طريق بنها – كفر شكر بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب

انقلاب سيارة محملة بالأسماك على رافد الطريق الدولي بـ كفر الشيخ .. صور

ترشيحاتنا

وضعت روج على الهواء..تفاصيل مشهد غريب لمذيعة النشرة بالقناة الأولى

نداء عاجل من الصحة السعودية لأصحاب هذه الأمراض بالامتناع عن تناول عقار كورونا

تاج الدين: حالتان أبلغتا بإصابتهما بكورونا بعد تلقيهما اللقاح في مصر

مدرب صن داونز يكشف سبب رفضه العمل مع موسيماني في النادي الأهلي

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مصر الأسبق

بعد 10 ساعات.. «الصحة» تطلق موقع تسجيل لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتسد معاك في الدايت.. طريقة عمل شوربة طماطم بالشوفان

الناس بتاخد معايا سيلفي.. شبيه مصطفى محمد يروي أغرب مواقف تعرض لها بالشارع.. فيديو

أشبه بسيارة باتمان| تويوتا سوبرا 2021 وسعرها في دولة الإمارات.. صور