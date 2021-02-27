25 طن غاز مسال.. انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي بكفر الشيخ

شهد الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، انقلاب سيارة نقل بـ«فنطاس» محملة بـ 25 طنًا من الغاز المسال.





تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إخطارًا يفيد انقلاب سيارة نقل تحمل رقم 7136 (ل ب ع) محملة بـ 25 طنًا من الغاز على الطريق الساحلي الدولي، ما أدى إلى إصابة سائق السيارة، وتم نقله إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.





وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية، والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت الرافعات «ونش» من رفع السيارة وإعادتها إلى طبيعتها.



