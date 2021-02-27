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تعليم

تعليم أسوان: محاضر رسمية للطلاب ممن فشلوا في أداء الامتحانات إلكترونيا.. شاهد

السبت 27/فبراير/2021 - 03:31 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شاذلي عبد الفتاح
أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأن المدارس ألتزمت بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد أثناء إجراء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى ( عام وفنى ) للعام الدراسى 2020/2021 حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوى (عام) والبالغ عددهم ٦١٠٦ امتحانهم أونلاين على أجهزة التابلت فى مادتى (اللغة العربية والأحياء)  طبقًا لجدول الوزارة.

وقال الدكتور خالد قبيصي خلال متابعته لسير العملية الإمتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، بأن الإجراءات الإحترازية شملت تعقيم وتطهير اللجان ، مرورًا بالبوابة الإلكترونية للعقيم، وصولًا إلى قياس درجات حرارة الطلاب والتأكد من إرتداء جميع العاملين باللجان والطلاب الكمامات.

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وبالنسبة لسير الإمتحانات أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه تمكن عدد كبير من الطلاب من الدخول على منصة الإمتحان، بينما لم يتمكن البعض الآخر من الدخول، وعلى إثر ذلك وحرصًا على مصلحة الطلاب، اتخذت المديرية كافة الإجراءات الإدارية اللازمة الواردة من الوزارة فى هذا الشأن، وهو إثبات واقعة عدم دخول الطالب من خلال محضر رسمى ، وإرسال هذه المحاضر إلى الوزارة، وفى انتظار قرارات الوزارة فى هذا الشأن.

وفيما يخص إمتحانات الأول الثانوى الفنى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) فقد أدى اليوم الطلاب من لهم حق دخول الامتحانات والبالغ عددهم ١٣٩١٨ طالب وطالبة امتحاناتهم (الورقية) فى عدد من المواد المنوعة، وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع اللحان، ومرت امتحانات اليوم بسلام، ولم ترد أى شكاوى أو مشكلات من الطلاب أو أولياء امورهم.

جدير بالذكر بأنه ستنطلق غدًا الأحد إمتحانات مرحلة التعليم الأساسى بإمتحان تلاميذ الصف الرابع الإبتدائى (امتحانات متعدد التخصصات) مع أيضًا اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.
تعليم أسوان: محاضر رسمية للطلاب ممن فشلوا في أداء الامتحانات إلكترونيا.. شاهد
تعليم أسوان: محاضر رسمية للطلاب ممن فشلوا في أداء الامتحانات إلكترونيا.. شاهد
تعليم أسوان: محاضر رسمية للطلاب ممن فشلوا في أداء الامتحانات إلكترونيا.. شاهد
تعليم أسوان: محاضر رسمية للطلاب ممن فشلوا في أداء الامتحانات إلكترونيا.. شاهد
تعليم أسوان: محاضر رسمية للطلاب ممن فشلوا في أداء الامتحانات إلكترونيا.. شاهد
تعليم أسوان: محاضر رسمية للطلاب ممن فشلوا في أداء الامتحانات إلكترونيا.. شاهد
تعليم أسوان: محاضر رسمية للطلاب ممن فشلوا في أداء الامتحانات إلكترونيا.. شاهد
تعليم أسوان: محاضر رسمية للطلاب ممن فشلوا في أداء الامتحانات إلكترونيا.. شاهد
تعليم أسوان: محاضر رسمية للطلاب ممن فشلوا في أداء الامتحانات إلكترونيا.. شاهد
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