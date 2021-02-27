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مرأة

كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته

السبت 27/فبراير/2021 - 11:31 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدر الفنان نادر حمدى تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية؛ بعد في أول ظهور تليفزيوني بعد زواجه، يحل الموزع الموسيقي نادر حمدي وزوجته المنتجة سارة حسني ووالدته الفنانة القديرة عفاف حمدي، ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الجديدة الفنان نادر حمدى برفقة زوجته.

وتتميز زوجة نادر حمدى؛ باطلالتها الأنيقة و المثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر و الموضه. 

وووقت زواجهما، انهالت التعليقات على إحدى صور حفل زفاف نادر حمدي وزوجته؛ لتهنئتهما، إلا أن آخرين انتقدوا ارتداء زوجته لفستان زفاف شفاف وجريء؛ ما أثار غضب الفنان، وردَّ على أحد متابعيه: "هو أنا عندي سؤال لبعض الناس اللي نظرها ضعيف، انتو بجد فاكرين إن الفستان شفاف؟ ولا انتو بتهلكوا في أي حاجة".
كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته
كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته
كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته
كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته
كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته
كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته
كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته
كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته
كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته

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