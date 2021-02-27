كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته

في أول ظهور تليفزيوني بعد زواجه، يحل الموزع الموسيقي نادر حمدي وزوجته المنتجة سارة حسني ووالدته الفنانة القديرة عفاف حمدي، ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.





وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الجديدة الفنان نادر حمدى برفقة زوجته.





وتتميز زوجة نادر حمدى؛ باطلالتها الأنيقة و المثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر و الموضه.





وووقت زواجهما، انهالت التعليقات على إحدى صور حفل زفاف نادر حمدي وزوجته؛ لتهنئتهما، إلا أن آخرين انتقدوا ارتداء زوجته لفستان زفاف شفاف وجريء؛ ما أثار غضب الفنان، وردَّ على أحد متابعيه: "هو أنا عندي سؤال لبعض الناس اللي نظرها ضعيف، انتو بجد فاكرين إن الفستان شفاف؟ ولا انتو بتهلكوا في أي حاجة".

تصدر الفنان نادر حمدى تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية؛ بعد