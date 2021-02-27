آثار القاهرة : لم نرصد مشكلات تنظيمية أو صحية خلال الامتحانات

انطلقت اليوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة القاهرة ، وسط إجراءات احترازية مشددة ، حيث عقدت كلية الآثار بالجامعة الامتحانات وفقا للخطة التي أعدتها الجامعة وتقسيم الامتحانات على فترات والطلاب على مجموعات مراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم .





قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، إن امتحانات الفرقة الأولى في الفترة الصباحية بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة ، والفرقة الثالثة من الحادية عشر إلى الثانية عشر ظهرا ، وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا فقد بدأت فترة الامتحانات الخاصة بهم من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا .





اقرأ أيضا :









أوضح رجب أنه تم إجراء الامتحانات دون رصد أي مشاكل أو حالات اشتباه ، كما أن جميع الامتحانات بنظام "البابل شيت" مع وجود تشديدات صارمة على تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وقياس حرارة الطلاب والدخول من البوابات الإلكترونية وهعمل التعقيمات اللازمة للطلاب عند دخول القاعات وعدم السماح بالدخول الا بالكمامات والتعقيم للقاعات بين الفترات .





كما شددت إدارة الكلية على عدم التجمعات قبل أو بعد الامتحان أمام المباني ، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد رجب عميد الكلية ، والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء لجان الكنترول كما جرى تصحيح مواد اليوم بوحدة البابل شيت بالكلية عقب الامتحان مباشرة .