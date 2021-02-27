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وكيل الأوقاف الأسبق: رؤية الشيخ الشحات لرسول الله في المنام كرامة له.. ولا عقاب على حديثه

السبت 27/فبراير/2021 - 10:09 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ندى رأفت
قال الشيخ سالم عبد الجيل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن رؤية الشيخ محمود الشحات لرسول الله في المنام؛ كرامة له، موضحًا أنه يستحقها، بسبب علمه، وتقرُّبِه من الله.

وأضاف "عبد الجليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه لا يوجد مانع شرعي بأن يحكي الشيخ الشحات شيئا جميلا على المواطنين؛ ليشجعهم على التقرب من الله، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: "لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة".

وأوضح أن ما يحدث في المنام، لا معاقبة عليه، وهذا المنام يُحسد عليه الشيخ، وجميع المشايخ يأملون في مثل هذه الأحلام، متابعًا: "لا إشكالية من رؤية الشحات لرسول الله في المنام".
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