أمريكا تعلن توزيع 96 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه تم إعطاء 72.806.180 جرعة من لقاحات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ووزعت 96.402.290 جرعة.





وبحسب وكالة "رويترز "البريطانية، قالت المراكز الأمريكية إن الحصيلة تخص لقاحي مودرنا وفايزر وبيونتيك، بجرعتين لكل منهما.





وأبلغ مركز السيطرة على الأمراض يوم الجمعة عن 70 مليون و454 ألفا و64 جرعة لقاح تم إعطاؤها و 94 مليونا و300 ألف و910 جرعات تم توزيعها.





وقالت الوكالة إنه حتى أمس السبت، تلقى 48.435536 شخصًا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تلقى 23.698.627 الجرعتين.





وقالت الوكالة إنه تم إعطاء إجمالي 7.043.540 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.