ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تحتجز لبنانيا بتهمة التسلل عبر الحدود

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:35 ص
حدود لبنان
حدود لبنان
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، اعتقال لبناني بتهمة التسلل عبر الحدود في شبعا.

وقال أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "رصدت استطلاعات جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية مشتبهًا فيه تسلل من داخل لبنان إلى داخل إسرائيل في منطقة جبل روس".

وأضاف أن القوات هرعت إلى المكان وألقت القبض على الرجل ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن.

يذكر أن إسرائيل تتعامل بشكل حاسم مع أي محاولات تسلل، خاصة بعد تهديداتها لحزب الله اللبناني، إذا ما تحرك على الحدود أو حاول استهداف مواقع ومصالح إسرائيلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من لبنان.. تفاصيل

الجيش اللبناني: توقيف 3 أشخاص حاولوا التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود

إسرائيل تطلق قنابل مضيئة عند الحدود اللبنانية

ينتمي لـ حزب الله.. إسرائيل تعتقل راعيا لبنانيا اخترق حدودها

أول تعليق لـ اليونيفيل بعد اعتقال إسرائيل لراعي لبناني

اختطاف.. بيان عاجل لـ الجيش اللبناني بشأن اعتقال إسرائيل راعيا قرب الحدود

ترشيحاتنا

فيديو جراف| وضعت روج على الهواء.. القصة الكاملة لإحالة مذيعة بالتليفزيون للتحقيق

المقاولون العرب يحسم الجدل حول رحيل عماد النحاس ويهاجم اتحاد الكرة

تطبيق صراحة .. دعوة وحسد وراء إصابة لاعبة كرة القدم النسائية في نادي الطيران وأهلها بالسرطان

أول ظهور لـ ترامب بعد الانتخابات.. هل سيترشح في 2024 أم لا يزال يحكم أمريكا؟

أجواء امتحانات 4 ابتدائي في المدارس اليوم .. صور

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

Advertisements

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

قدامك أسبوع .. خطوات نقل ملكية العداد الكهربائي قبل التسجيل العقاري

وزير التعليم: سنطبق القانون على الطلاب الغشاشين وكل من يسمح لهم بالغش

نشرة أخبار العالم | قرار أمريكي عاجل بشأن إثيوبيا.. 6 طائرات تهاجم السعودية وتحدث أضرارًا.. تحرك إسرائيل بعد تسرب المتوسط

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-2-2021

أمطار رعدية .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان عدة مناطق

السعودية تعلن الأضرار الناجمة عن صاروخ الحوثي الباليستي في الرياض

التهم الفيروس جسديهما.. طفلة تعثر على والديها بشكل مؤسف

أخبار الرياضة..اجتماع طارئ في الزمالك لهذا السبب .. رسالة صادمة من نجم الأهلي لـ البدري

حسام موافي: لا يوجد شخص في مصر لم يصب بـ كورونا

كيلو الفراخ بـ 20 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

التعليم: غرف عمليات لمتابعة سيستم الامتحانات الإلكترونية بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المهندس المنسي.. مؤسس برج القاهرة ومعالم مصر البارزة مصري من أصل يهودي

ألواح الموت.. أخطر مغامرة تزلج وسط الثليج على جبل نصف القبة | فيديو وصور

محاكمة طبيب بسبب مكالمة فيديو مع القاضي من داخل غرفة العمليات