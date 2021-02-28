تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

يشهد الآن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولاً لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي الآن على التابلت داخل لجان الامتحان.





ومن جانبها ، أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أنها تتابع لحظة بلحظة كل ما يحدث أثناء سير لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي منذ التاسعة صباحا ، لافتةً إلى أن الأوضاع تسير على ما يرام.





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و أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.





كما شدد وزير التربية والتعليم، على أنه سيتم تطبيق القانون أيضا على أى عضو من الإدارة التعليمية يسمح بالغش في أي لجنة امتحانية.



