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تعليم

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان عربي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. والتعليم: سنعاقب الغشاشين

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
يشهد الآن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولاً لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي الآن على التابلت داخل لجان الامتحان.

ومن جانبها ، أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أنها تتابع لحظة بلحظة كل ما يحدث أثناء سير لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي منذ التاسعة صباحا ، لافتةً إلى أن الأوضاع تسير على ما يرام.

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وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.

كما شدد وزير التربية والتعليم، على أنه سيتم تطبيق القانون أيضا على أى عضو من الإدارة التعليمية يسمح بالغش في أي لجنة امتحانية.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات، لحل المشاكل التقنية التي عانى منها بعض طلاب الصف الأول الثانوي أثناء وجودهم على منصة الامتحان أمس السبت.

وتنطلق اليوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021، طلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان في مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ابتداءً من اليوم الأحد ٢٨ فبراير سيتم تقسيم حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على منصة الامتحان على حسب المحافظة.


حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، وأسوان، والوادي الجديد ، ومطروح  من الساعة التاسعة صباحا لأداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر لمدة 90 دقيقة وينتهي الساعة 10:30 صباحا ، ثم يدخل طلاب نفس المحافظات على منصة الامتحان الساعة 11:30 صباحا لأداء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة 90 دقيقة تنتهي الساعة 1 ظهرا .


أما طلاب محافظات الاسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والاسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان من 10 صباحا لاداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر حتى 11:30 صباحا ، ثم يدخل الطلاب على منصة الامتحان 12:30 ظهرا ليؤدوا امتحان الجبر والتفاضل حتى 2 ظهرا

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه  تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.

وأوضح أنه تم تقسيم المحافظات الى مجموعتين و"ترحيل" الجداول بينهما حتى نتفادى الضغط على شبكات الاتصالات بدءًا من الغد.
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