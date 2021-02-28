رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات التيرم الأول بمعاهد العباسية .. صور

تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الترم الأول، في لجان معهد القاهرة الثانوي بنين، ومعهد فتيات العباسية.





وشدد عباس، خلال الجولة التفقدية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على أرواح الطلاب من فيروس كورونا.





ويواصل طلاب المعاهد الأزهرية، بمراحلها المختلفة، اليوم الأحد، استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية مشددة، خوفا من انتشار فيروس كورونا.





ويؤدي طلاب الصف السادس الإبتدائي، الامتحان اليوم في القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.





بينما يؤدي طلاب، الصف الثاني الثانوي القسم العلمي في القرآن الكريم والفقه، أما طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، يؤدون الامتحان في القرآن الكريم والفقه والمنطق.



