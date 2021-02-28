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تعليم

وزير التعليم يتفقد لجان الامتحانات.. ويؤكد: نبذل جهدا هائلا لإتمامها أثناء كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:58 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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ياسمين بدوي
تفقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، سير العملية الامتحانية داخل لجان مدرسة الشهيد محمد وحيد الرسمية لغات بالقاهرة الجديدة.


وحرص الوزير خلال الجولة على الاطمئنان على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.


وتفاعل الوزير مع طلاب الصف الرابع الابتدائي أثناء الجولة، والحديث بودية معهم عن الامتحان والاستماع إلى رأيهم بشأنه، الذين أبدوا إعجابهم بالامتحان.


وخلال الجولة، تفقد الدكتور طارق شوقي لجان الصف الثاني الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب ولن نسمح بضرر طالب واحد.


وشارك في الجولة محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات المديرية.
وزير التعليم يتفقد لجان الامتحانات.. ويؤكد: نبذل جهدا هائلا لإتمامها أثناء كورونا
وزير التعليم يتفقد لجان الامتحانات.. ويؤكد: نبذل جهدا هائلا لإتمامها أثناء كورونا
وزير التعليم يتفقد لجان الامتحانات.. ويؤكد: نبذل جهدا هائلا لإتمامها أثناء كورونا
وزير التعليم يتفقد لجان الامتحانات.. ويؤكد: نبذل جهدا هائلا لإتمامها أثناء كورونا
وزير التعليم يتفقد لجان الامتحانات.. ويؤكد: نبذل جهدا هائلا لإتمامها أثناء كورونا
وزير التعليم يتفقد لجان الامتحانات.. ويؤكد: نبذل جهدا هائلا لإتمامها أثناء كورونا
وزير التعليم يتفقد لجان الامتحانات.. ويؤكد: نبذل جهدا هائلا لإتمامها أثناء كورونا
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