ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أستاذي ومعلمي وصديق العمر.. نهال عنبر تنعي الراحل يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:02 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
Advertisements
محمد بدران
نعت الفنانة نهال عنبر الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي وافته المنية مساء اليوم الاحد، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت "نهال"، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلاً: "وداعًا أستاذي ومعلمي وصديق العمر الفنان يوسف شعبان يا رب ارحمه برحمتك الواسعة واغفر له واسكنه فسيح جناتك ويجعل مرضه في ميزان حسناته نسألكم الدعاء والفاتحة".

كان الفنان يوسف شعبان، قد أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج يوسف شعبان.

يُذكر أن الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد فراج ينعى وحيد حامد: اللهم أسكنه فسيح جناتك

بعد إصابة يوسف شعبان بـ كورونا | محسن ممتاز ضابط المخابرات الأبرز في الدراما المصرية

ماسك أكسجين .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا .. فيديو

بعد إصابتهما بكورونا.. نهال عنبر تكشف الحالة الصحية لـ يوسف شعبان وأيمن عزب

عقب شائعة وفاته.. نهال عنبر تطالب الجمهور بالدعاء لـ يوسف شعبان

وفاة يوسف شعبان متأثرا بإصابته بكورونا

ترشيحاتنا

جراحة جديدة .. تطورات في الحالة الصحية لـ حورية فرغلي

زفاف في الكراكون.. إصابة عروسين في هجوم خلال موكب الزفاف

بعد إصابته بكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ خالد جلال مدرب البنك الأهلي

صدمة جديدة لمرتضى منصور من القضاء الإداري

وزير التعليم: أعداد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحانات الإلكترونية اليوم ممتازة

لماذا صلاة العصر أربع ركعات ؟.. لسبب لا يعرفه كثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أغرب شكل اسكوتر صنع في التاريخ

بلطي وجمبري وفيليه .. طريقة عمل الكبسة بالمأكولات البحرية

أصل الحكاية .. تعرف على أول من صنع إطارات السيارات المملوءة بالهواء