أستاذي ومعلمي وصديق العمر.. نهال عنبر تنعي الراحل يوسف شعبان

نعت الفنانة نهال عنبر الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي وافته المنية مساء اليوم الاحد، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا.





ونشرت "نهال"، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلاً: "وداعًا أستاذي ومعلمي وصديق العمر الفنان يوسف شعبان يا رب ارحمه برحمتك الواسعة واغفر له واسكنه فسيح جناتك ويجعل مرضه في ميزان حسناته نسألكم الدعاء والفاتحة".





كان الفنان يوسف شعبان، قد أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج يوسف شعبان.





يُذكر أن الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.







