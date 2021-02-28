بعد أزمة الزمالك.. أجرأ إطلالات ريهام عبد الغفور تكشف عن أناقتها

مؤشرات البحث بـ جوجل بعد أزمة سكان الزمالك، التي أثارت جدلا كبيرا على مدار الأيام الماضية.

وتعتمد الفنانة ريهام عبد الغفور؛ باختيارها ستايل مميز يميزها عن غيرها فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عأنوثتها.

وتضع بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الخدود واحمر الشفاه باللون البينك وهو ما يتناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

واعتذرت ريهام عبدالغفور لسكان منطقة الزمالك، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد تصريحاتها الأخيرة في أحد البرامج.



