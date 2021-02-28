أمير كرارة ناعيا يوسف شعبان.. في ذمة الله

نعي الفنان امير كرارة الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي وافته المنية مساء اليوم الاحد، إثر إصابته بفيروس كورونا.





ونشر كرارة، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" صورة للفنان الراحل وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون ‏الفنان القدير ⁧‫#يوسف_شعبان

‏فى ذمة الله"





وكان قد أصيب الفنان يوسف شعبان، منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج يوسف شعبان.









يذكر ان الفنان يوسف شعبان من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.







