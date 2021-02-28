قمة "مصر للأفضل" تكرم وزيرة الهجرة لجهودها في دعم الدولة خلال أزمة كورونا

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر قمة "مصر للأفضل"، التي تنظمها مؤسسة أموال الغد الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء، د. نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط، ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ود. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات المصرفية والشركات.





وتشهد الدورة السادسة لقمة "مصر للأفضل" تكريم أفضل أبرز 50 سيدة تأثيرًا في مؤسسات الأعمال لعام 2020، وكذلك أفضل 100 شركة أداء في السوق المصرية خلال نفس العام.





وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم وثائقي قصير عن نجاح الدولة المصرية في تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحقيق معدل نمو مرتفع وإشادة المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية بذلك، ثم ألقت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كلمة بالنيابة عن دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي.





وشهدت فعاليات المؤتمر منح وزيرة الهجرة درع التكريم تقديرًا لدورها في دعم الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، من خلال جهودها في دعم المصريين العالقين أثناء فترة تعليق حركة الطيران العالمية في الموجة الأولى من الجائحة، وكذلك دور سيادتها في استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج من خلال مبادرة "نورت بلدك".





كما جاء تكريم وزيرة الهجرة في الدورة الحالية للقمة كونها تمثل "أيقونة نجاح" للمرأة المصرية في قدرتها على تولي المناصب الحيوية في الدولة، كون المرأة المصرية أحد أهم المقومات الداعمة لخطط الإصلاح الجارية، وأيضا على مستوى تقديمها أفكار ومبادرات مبتكرة تتناسب مع التحديات الاستراتيجية التي تواجه الدولة في كافة المجالات.





يشار إلى أن الدورة الحالية لقمة "مصر للأفضل" انعقدت وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وأيضا مع اتباع كافة التدابير والتوصيات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة.





يذكر أن عقد القمة يستهدف التأكيد على الصورة الذهنية الجديدة للأوضاع في مصر على مستوى السياسات الخاصة بدعم المرأة المصرية، عبر اكتشاف أجيال جديدة من السيدات القادرات على النفاذ إلى جميع المجالات. وتحرص القمة، التي أطلقتها مجلة أموال الغد الاقتصادية المتخصصة منذ خمس سنوات، على الاحتفاء سنويا بالرواد من الشركات والشخصيات النسائية المؤثرة.