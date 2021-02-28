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رياضة

شاهد.. ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:38 م
الاهلي وطلائع الجيش
الاهلي وطلائع الجيش
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عمرو ابوبكر
انتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز. 

أنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من هدف محقق كاد أن يسجله أحمد سمير هداف الطلائع الذي توغل بين دفاعات الأهلي ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة على يمين الشناوي ولكن كا لها بالمرصاد وأبعدها عن مرماه. 

وتعرض بدر بانون مدافع الأهلي الى إصابة وسقط داخل أرضية الملعب، وطالب من حكم المباراة استدعاء الجهاز الطبي لتلقي العلاج. 

واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي، وخرج بانون من أرض الملعب لتلقي العلاج، ثم عاد مرة أخرى ليستكمل المباراة دون إجراء تبديل. 

وتسبب جونيور آجاي في احتساب ركلة حرة مباشرة لصالح طلائع الجيش من منطقة خطرة أمام منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 25. 

وتصدى أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الهدف الاول لصالح فريقه من تسديدة صاروخية على يمين الشناوي الذي لم يستطيع أن يفعل أمام شيئًا.

وكثف لاعبو الأهلي الهجوم على طلائع  الجيش لإدراك التعادل سريعًا للعودة الى المباراة. 

وبالفعل تمكن الأهلي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 32 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من مجدي قفشة، التي استقبلها آجاي برأسية أسكنها الشباك. 

وأهدر مجدي قفشة فرصة هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد مراوغة مميزة من جونيور آجاي الذي مرر كرة بالمقاس على رأس قفشة ولكن رأسية صانع الألعاب كانت خارج المرمى. 

وتألق محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنع لاعبي الأهلي من تحقيق هدف التقدم الثاني. 

وأنقذ الشناوي مرماه في كرة خطيرة من المنسي مهاجم طلائع الجيش الذي انفرد بالاخطبوط ولكن كان خروجه في التوقيت المناسب الذي حمى المرمى من هدف تقدم الطلائع. 

وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة تمكن جونيور آجاي من تسجيل الهدف الثاني له وللأهلي، واقتنص فوزًا غاليًا من نادي طلائع الجيش الذي قدم مباراة مميزة.

وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، واصبح الأهلي في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بينما يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 12 في المركز الخامس عشر.
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