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أخبار العالم

أول تعليق للبيت الأبيض على رفض إيران إجراء مباحثات حول الاتفاق النووي

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:47 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنه سيواصل المشاورات مع مجموعة 5+1 بشأن مستقبل المحادثات مع إيران، بعدما قالت الأخيرة إنها رفضت رسميًا عرضًا أوروبيًا أمريكيًا لإجراء مباحثات.


وقال البيت الأبيض في بيان له نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "مستعدون للانخراط في مسار دبلوماسي هادف بشأن ملف إيران النووي".


وأضاف: ": نشعر بإحباط من رفض طهران إجراء مفاوضات بشأن الاتفاق النووي".


ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله: "بالنظر إلى الإجراءات والتصريحات الأخيرة للولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، لا تعتبر إيران أن هذا هو الوقت المناسب لعقد اجتماع غير رسمي مع هذه الدول، وهو ما اقترحه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي".


وقال مسئولون إيرانيون إن طهران تدرس اقتراحا قدمه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لعقد اجتماع غير رسمي مع الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي والولايات المتحدة التي أعادت فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018.


وتختلف إيران والإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن على من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق. وتصر إيران على أنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات أولا بينما تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولا إلى الامتثال بالاتفاق الذي تنتهكه تدريجيا.


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