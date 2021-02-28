موسيماني يعلق على أداء الشناوي وآجايي في مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه خلال مباراة طلائع الجيش، وهو الفوز والخروج بالثلاث نقاط أمام فريق قوي استطاع أن يخلق فرصًا خلال المباراة، لكن في نفس الوقت الأهلي أتيحت له الكثير من الفرص.
وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: مواجهة طلائع الجيش في الدوري كانت صعبة، وما زاد من صعوبتها أن الفريق كان عائدًا من الخسارة أمام سيمبا في دوري أبطال إفريقيا، لكن اللاعبين استطاعوا أن يسجلوا هدفين أسهما في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيد الأهلي في مسابقة الدوري.
وأضاف المدير الفني أن المباريات الصعبة دائمًا ما تحتاج إلى اللاعبين الكبار لإنقاذ الفريق، وهذا ما حدث مع محمد الشناوي كابتن الفريق، الذي دائمًا ما يكون حاضرًا عندما يحتاجه الفريق خلال المباراة من خلال تصديه والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية.
وأشار إلى أن جونيور أجايي استطاع أن يسجل هدفين للفريق اليوم رغم أنه عائد من إصابة ولم يستعد مستواه الكامل، لكنه من العناصر المهمة مثل باقي اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز الفني.
وأكد موسيماني أن الأهلي كان يبحث عن الفوز ولذلك دفع بمهاجمين، وأن الإنذارات التي حصل عليها لاعبو الفريق كانت ضمن حساباته خلال إجراء التغييرات في المباراة.