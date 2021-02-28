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رياضة

موسيماني يعلق على أداء الشناوي وآجايي في مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:43 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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عبد الحكيم أبو علم
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق ‏هدفه خلال مباراة طلائع الجيش، وهو الفوز والخروج بالثلاث نقاط أمام فريق قوي استطاع ‏أن يخلق فرصًا خلال المباراة، لكن في نفس الوقت الأهلي أتيحت له الكثير من الفرص.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: مواجهة طلائع الجيش في الدوري كانت ‏صعبة، وما زاد من صعوبتها أن الفريق كان عائدًا من الخسارة أمام سيمبا في دوري أبطال ‏إفريقيا، لكن اللاعبين استطاعوا أن يسجلوا هدفين أسهما في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث ‏نقاط إلى رصيد الأهلي في مسابقة الدوري.‏

وأضاف المدير الفني أن المباريات الصعبة دائمًا ما تحتاج إلى اللاعبين الكبار لإنقاذ الفريق، ‏وهذا ما حدث مع محمد الشناوي كابتن الفريق، الذي دائمًا ما يكون حاضرًا عندما يحتاجه ‏الفريق خلال المباراة من خلال تصديه والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية.‏

وأشار إلى أن جونيور أجايي استطاع أن يسجل هدفين للفريق اليوم رغم أنه عائد من إصابة ‏ولم يستعد مستواه الكامل، لكنه من العناصر المهمة مثل باقي اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز ‏الفني.‏

وأكد موسيماني أن الأهلي كان يبحث عن الفوز ولذلك دفع بمهاجمين، وأن الإنذارات التي ‏حصل عليها لاعبو الفريق كانت ضمن حساباته خلال إجراء التغييرات في المباراة.‏
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