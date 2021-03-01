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محافظات

بتكلفة تقترب من نصف مليار جنيه.. القاهرة تنتظر مشروعا ضخما للنظافة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:00 ص
مشروع ضخم للنظافة
مشروع ضخم للنظافة
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عبد العزيز جمال
تنتظر محافظة القاهرة خلال شهر مارس القادم  عددًا من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والتي تعد الأضخم من نوعها.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن تلك المشروعات : 
 * المحطة الوسيطة بالمقطم 
1-تشمل المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة المقطم بحى الخليفة 
2- تخدم المنطقة الجنوبية للقاهرة 
3-مساحتها ٥٠٤٠م٢ 
4-بسعة تصميمة حوالى 2000 طن مخلفات يوميًا 
5- بتكلفة حوالى 40 مليون جنيه 
6-سلمتها  الهيئة العربية للتصنيع للمحافظة 
7-شملت ٩سيارات رينو سعة 45 م٣  ولودر ومغسلة للسيارات ومولد للكهرباء
8- انتهاء برامج التدريب والتأهيل للسائقين على المعدات الجديدة و الصيانة وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

*المحطة الوسيطة بمنشأة ناصر 
1-تخدم المنطقة الغربية للمحافظة
2-تبلغ مساحتها ١٧٠٦م٢ 
3- بسعة تصميمة حوالى 600 طن مخلفات يوميًا 
4- بتكلفة حوالى 35 مليون جنيه
5-ومزودة بمعدات تتكون من (6 رأس جرار مرسيدس +  12 حاوية سعة 24 م3 ولودر ومغسلة ومولد) .
6- انتهاء برامج التدريب والتأهيل للسائقين على المعدات الجديدة و الصيانة 

دعم المنظومة بشكل عام : 
1- تخصيص ١٩٦ مليون جنيه لمحافظة القاهرة لمشروعات المرحلة الأولي من المنظومة 
2- تنفيذ مشروعات  بحوالي ١٧٢ مليون جنيه على المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وشراء المعدات والالات الجديدة
3- تسهم فى إحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة
4- تعمل على إعادة الشكل الجمالى الحضاري للشارع المصرى من جديد



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