بتكلفة تقترب من نصف مليار جنيه.. القاهرة تنتظر مشروعا ضخما للنظافة

تنتظر محافظة القاهرة خلال شهر مارس القادم عددًا من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والتي تعد الأضخم من نوعها.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن تلك المشروعات :

* المحطة الوسيطة بالمقطم

1- تشمل المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة المقطم بحى الخليفة

2- تخدم المنطقة الجنوبية للقاهرة

3-مساحتها ٥٠٤٠م٢

4-بسعة تصميمة حوالى 2000 طن مخلفات يوميًا

5- بتكلفة حوالى 40 مليون جنيه

6-سلمتها الهيئة العربية للتصنيع للمحافظة

7-شملت ٩سيارات رينو سعة 45 م٣ ولودر ومغسلة للسيارات ومولد للكهرباء

8- انتهاء برامج التدريب والتأهيل للسائقين على المعدات الجديدة و الصيانة وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.