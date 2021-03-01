بسعر 999 ألف جنيه.. أرخص سيارة جاجوار في مصر |صور

وتتوفر في السيارة نظام متطور لتشغيل الأقراص المدمجة ، ومدخل AUX ، مع مدخل USB، أمامي وخلفي وبلوتوث لربط الهواتف الذكية ، ولكن بشاشة التحكم وشاحن للهواتف الذكية ، وكمبيوتر رحلات .



















