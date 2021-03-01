بسعر 999 ألف جنيه.. أرخص سيارة جاجوار في مصر |صور

كشف وكيل مازيراتي ، وجاجوار في مصر عن سيارة جاجوارالـ SUVالرياضية متعددة الأستخدامات المدمجة الجديدة في مصر،وتعتبر هذه السيارة E-PACE، هي أرخص سيارة في موديلات جاجوارحيث يبلغ سعرها الرسمي في السوق المصري 999 ألف جنيه .
كما تعتمد السيارة على محرك قوى من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 7.1 ثانية ، تصل سرعة السيارة ، كما يبلغ متوسط أستهلاك الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية .
أما من حيث وسائل الامان في السيارة فتأتي في مقدمتها وسائد هوائية ، وستائر جنابية أمامية ،وخلفية مع برنامج التوازن الإلكتروني ESP، أمانظام الفرامل فهو تلقائي لتفادي التصادمات الأمامية ، ومثبت سرعة ، مع نظام اكتشاف النقاط العمياء، برؤية 630 درجة .
من الداخل تحتوي السيارة على شاشة تحكم لمسية كبيرة قياس 11.4 بوصة ، وراديو رقمي بتقنية DAB،مع واجهة مصممة حديثا ونظام كاربلاي وأبل بلاي ، مع وجود نظام Medridian ، والذي يعطي الركاب تجربة مختلفة من خلال زيادة واقعية وحدة الصوت ،ويطلق عليها المسرح الصوتي ، كما يمكن لعملاء جاجوار الاختيار بين نظامين مختلفين الاختيار بين نظامين MedridianTM أو نظام MedridianTM المحيطي الاختياري.
كما تعتمد السيارة على محرك قوى من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 7.1 ثانية ، تصل سرعة السيارة ، كما يبلغ متوسط أستهلاك الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية .
أما من حيث وسائل الامان في السيارة فتأتي في مقدمتها وسائد هوائية ، وستائر جنابية أمامية ،وخلفية مع برنامج التوازن الإلكتروني ESP، أمانظام الفرامل فهو تلقائي لتفادي التصادمات الأمامية ، ومثبت سرعة ، مع نظام اكتشاف النقاط العمياء، برؤية 630 درجة .
من الداخل تحتوي السيارة على شاشة تحكم لمسية كبيرة قياس 11.4 بوصة ، وراديو رقمي بتقنية DAB،مع واجهة مصممة حديثا ونظام كاربلاي وأبل بلاي ، مع وجود نظام Medridian ، والذي يعطي الركاب تجربة مختلفة من خلال زيادة واقعية وحدة الصوت ،ويطلق عليها المسرح الصوتي ، كما يمكن لعملاء جاجوار الاختيار بين نظامين مختلفين الاختيار بين نظامين MedridianTM أو نظام MedridianTM المحيطي الاختياري.
وتتوفر في السيارة نظام متطور لتشغيل الأقراص المدمجة ، ومدخل AUX ، مع مدخل USB، أمامي وخلفي وبلوتوث لربط الهواتف الذكية ، ولكن بشاشة التحكم وشاحن للهواتف الذكية ، وكمبيوتر رحلات .