شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم

واصلت الشركة الانجليزية جاجوار أحد عمالقة مصنعي السيارات حول العالم تألقها عبر الاصدار المطور F-PACE SVR، والذي ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، ليحمل هذا الاصدار قدرات فنية خارقة تعزز من قدرات الفهد البريطاني الشهير.





حصلت النسخة الخارقة F-PACE SVR على محرك ثماني الأسطوانات، بسعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 550 حصان، وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن/متر، بزيادة تبلغ 20 نيوتن/متر عن النسخة السابقة، وبهذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 4 ثوان فقط، لتحقق بذلك سرعة تفوق قريناتها السابقة بنسبة ثلاثة أعشار الثانية، بينما بلغت سرعتها القصوى 286 كم/ساعة، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 12.2 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كم/ساعة.





اعتمدت F-PACE SVR على أنظمة تعليق متطورة تعطي لها افضلية التعامل مع الطرق المختلفة، بينما زودت مقدمة السيارة بمصابيح أكثر عدوانية تعمل بتقنية LED، و منظمة شبكات أمامية رائعة أسفل غطاء المحرك وعلى جانبي الصادم الأمامي وداخل نقطة المنتصف، بالإضافة الى عجلات رياضية قرابة الـ20 بوصة مدعومة بجنوط معدنية أنيقة.



