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سيارات

شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:55 ص
بقدرات قتالية عالية
بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم
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صبري طلبه
واصلت الشركة الانجليزية جاجوار أحد عمالقة مصنعي السيارات حول العالم تألقها عبر الاصدار المطور F-PACE SVR، والذي ينتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، ليحمل هذا الاصدار قدرات فنية خارقة تعزز من قدرات الفهد البريطاني الشهير.

حصلت النسخة الخارقة F-PACE SVR على محرك ثماني الأسطوانات، بسعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 550 حصان، وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن/متر، بزيادة تبلغ 20 نيوتن/متر عن النسخة السابقة، وبهذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 4 ثوان فقط، لتحقق بذلك سرعة تفوق قريناتها السابقة بنسبة ثلاثة أعشار الثانية، بينما بلغت سرعتها القصوى 286 كم/ساعة، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 12.2 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كم/ساعة.

اعتمدت F-PACE SVR على أنظمة تعليق متطورة تعطي لها افضلية التعامل مع الطرق المختلفة، بينما زودت مقدمة السيارة بمصابيح أكثر عدوانية تعمل بتقنية LED، و منظمة شبكات أمامية رائعة أسفل غطاء المحرك وعلى جانبي الصادم الأمامي وداخل نقطة المنتصف، بالإضافة الى عجلات رياضية قرابة الـ20 بوصة مدعومة بجنوط معدنية أنيقة.

تمتعت ايضا F-PACE SVR بمقصورة داخلية فاخرة متصلة بأحدث انظمة التحكم و نظام المعلومات والترفيه Pivi Pro، وبعض من الإمكانيات المزودة بالايقونة السابقة F-PACE والتي استطاعت أن تكتسب ثقة عملائها وترك إنطباع إيجابي جيد، لتكون الأكثر مبيعًا بين اصدارات SV.
شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم
شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم
شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم
شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم
شاهد | بقدرات قتالية عالية .. تعرف على F-PACE SVR وحش جاجوار القادم
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