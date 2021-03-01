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محافظات

اليوم.. نهاية امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري في سيناء

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:58 ص
امتحانات الصفين
امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري
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احمد صالح

يؤدي تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائى  بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء، اليوم الاثنين آخر أيام امتحانات نصف العام، بالإضافة إلى طلبة الصف الأول الثانوى (علمى وأدبى)، بينما امتحن أمس الأحد للصفين السادس والثانى الثانوى الأزهرى (علمى وأدبى).


وأكد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للمواد الشرعية والعربية بمحافظة شمال سيناء، على تطهير المعاهد وتعقيمها، عقب انتهاء امتحانات أمس وإعادة تطهيرها قبل امتحانات اليوم وتجهيزها لاستقبال الطلاب الممتحنين، وفقا للمواعيد والجداول المعلنة والمواد المقررة عليهم، تنتهي امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى اليوم الاثنين،  ثم الصف السادس الابتدائى غدا الثلاثاء.


وقال إن امتحانات الصفين الأول والثانى الاعدادى ، تبدأ غدا الثلاثاء وتنتهى يوم السبت الموافق 6 مارس المقبل بنظام يوم ويوم بواقع يومين لكل صف، أما الشهادة الاعدادية فتبدأ الخميس القادم الموافق 4 مارس المقبل حتى الثلاثاء الموافق 9 مارس المقبل لمدة 3 أيام بواقع يوم ويوم أيضا.


وأشار إلى أن امتحانات الصف الأول الثانوى مستمرة حتى يوم الاثنين 8 مارس المقبل، وتتوازى معها امتحانات الصف الثانى الثانوى بواقع يوم ويوم حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 مارس المقبل.وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع المعاهد والالتزام بتعليمات قيادات الأزهر الخاصة بالامتحانات.


ومن جانبه، أعلن ياسر النجار القائم بأعمال مدير الامتحانات أن اجمالى عدد المتقدمين للامتحانات فى جميع الصفوف والمراحل التعليمية يبلغ ٤٤٦٠ طالبا وطالبة، منهم ١٨٧٠ طالبا وطالبة بالمرحلة الابتدائية، ١٩٢٥ طالبا وطالبة بالمرحلة الإعدادية، و٦٦٥ طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية بقسميها الأدبى والعلمي.


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