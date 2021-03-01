نهال عنبر ومنير مكرم أول الحاضرين لجنازة يوسف شعبان..فيديو





وكانت الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، أول الحاضرين إلى المستشفى للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة، ويستمر النجوم في التوافد على المستشفى.





ونعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الفنان الراحل يوسف شعبان، إذ قدم «عباس» خالص تعازيه لعائلة الفنان الراحل.





وتنتظر عائلة يوسف شعبان من أمام مستشفى العجوزة، خروج الجثمان من المستشفى، وسوف يتم الدفن بمقابر العائلة.





ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى المستشفى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.



