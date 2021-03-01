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فن

20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:23 ص
جنازة يوسف شعبان
جنازة يوسف شعبان
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سعيد فراج - يارا عمرو - أشرف العمدة - عمرو سيد
توجه مشيعو جثمان الفنان القدير يوسف شعبان، قبل قليل إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث انطلقت الجنازة من مستشفى «الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة» لأداء الصلاة بالمقابر، ودفن الجثمان. 

وكانت الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، أول الحاضرين إلى المستشفى للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة، ويستمر النجوم في التوافد الى المستشفى. 

ونعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، الفنان الراحل يوسف شعبان، إذ قدم «عباس» خالص تعازيه لعائلته. 

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان
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