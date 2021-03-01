20 صورة من جنازة الفنان يوسف شعبان





وكانت الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، أول الحاضرين إلى المستشفى للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة، ويستمر النجوم في التوافد الى المستشفى.

ونعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، الفنان الراحل يوسف شعبان، إذ قدم «عباس» خالص تعازيه لعائلته.

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

توجه مشيعو جثمان الفنان القدير يوسف شعبان، قبل قليل إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث انطلقت الجنازة من مستشفى «الجمعية الخيرية الإسلامية بالعجوزة» لأداء الصلاة بالمقابر، ودفن الجثمان.