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رئيس المفوضية الإفريقي يؤكد أهمية سعى القارة للإستثمار في مجال الدواء ومكافحة الأوبئة.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:43 م
رئيس إتحاد المفوضية
رئيس إتحاد المفوضية الإفريقية
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نورهان رأفت
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي ، على أهمية تحقيق التعاون بين الدول الإفريقية ، وبناء القدرة على الاستعداد لمواجهة الأوبئة ، والاستثمار في إفريقيا لتصنيع الأدوية ؛ وتحقيق الأمن الإجتماعي والصحي.

وأضاف رئيس المفوضية الإفريقي ، خلال كلمته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة ، أن هناك علاقة مباشرة بين الإستقرار والسلام ، مشيرا إلى ضرورة العمل على إنهاء النزاعات بالقارة وليس تسويتها فقط .

وأكمل : ملتزمون ببذل الجهد لتحقيق أجندة التنمية المستهدفة للقارة ، وتحقيق التعاون المشترك على المستوى الإقليمي .

وانطلقت الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامة، اليوم، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وعدد من ممثلي الحكومات الأفريقية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص.

ويستمر المنتدى لمدة 5 أيام، تحت عنوان «صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل»، لمناقشة عدد من قضايا القارة السمراء وفي مقدمتها الآثار التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

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