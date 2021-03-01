رئيس المفوضية الإفريقي يؤكد أهمية سعى القارة للإستثمار في مجال الدواء ومكافحة الأوبئة.. فيديو

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي ، على أهمية تحقيق التعاون بين الدول الإفريقية ، وبناء القدرة على الاستعداد لمواجهة الأوبئة ، والاستثمار في إفريقيا لتصنيع الأدوية ؛ وتحقيق الأمن الإجتماعي والصحي.





وأضاف رئيس المفوضية الإفريقي ، خلال كلمته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة ، أن هناك علاقة مباشرة بين الإستقرار والسلام ، مشيرا إلى ضرورة العمل على إنهاء النزاعات بالقارة وليس تسويتها فقط .





وأكمل : ملتزمون ببذل الجهد لتحقيق أجندة التنمية المستهدفة للقارة ، وتحقيق التعاون المشترك على المستوى الإقليمي .



