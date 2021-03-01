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فن

هاني شاكر يودع يوسف شعبان بكلمات مؤثرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:12 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نعي المطرب هاني شاكر  ، الفنان يوسف شعبان الذي توفي  الأحد داخل العناية المركزة اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. .

ونشر هاني شاكر عبر حسابه بانستجرام صورة للفنان الراحل وعلق قائلا : "  انعي بكل الحزن والاسي رحيل الفنان الكبير #يوسف_شعبان رحمه الله وادخله فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان.

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية. 

يذكر ان الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد فى ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي.
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