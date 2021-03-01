مباحث مصر الجديدة تضبط عصابة لسرقة السيارات

تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات.





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة ، حال إستقلالهما سيارة وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أخرى "مُبلغ بفقدها" ، وكذلك بالكشف الفنى على السيارة تبين أنها "مُبلغ بسرقتها".





وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما بقصد تقطيعها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار ، وأضافا بقيامهما بتثبيت لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات أُخرى للحيلولة دون ضبطهما ، وأقرا بإرتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب.





تم بإرشادهما ضبط السياراتين المُستولى عليهما بمكان إخفائهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



