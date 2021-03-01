كلنا إخوات.. شيف قبطي يطبخ الطعام ويرسله لمصابي كورونا المسلمين بالمنازل.. فيديو

بأيادى معقمة، وحرص غير مسبق، وهب شيف مسيحى إمكانياته وقدراته لخدمة مرضى كورونا، يمتلئ قلبه بحب الآخر والإهتمام به دون مقابل، من منا استطاع ان يهب عمله وموهبته لحل أزمة تعانى منها البلاد!.





قال مينا فؤاد صاحب مبادرة "اكلنى شكرا" الذى أنشأها لإطعام مرضى كورونا انه اختار مساعدتهم، لأنه بمجرد إصابة الشخص تصعب حركته وبالتالي لا يستطيع ان يطبخ لنفسه، وأضاف مينا ان لو الأم أصيبت يقوم بإرسال الطعام للأسرة كلها.





وأضاف "فؤاد" أن أصدقاءه هم من يساعدونه بالمجهود ويأتون كل يوم كفريق عمل لمطبخ مينا، وبعد شهرة المبادرة تطوع بعد الأشخاص لمساعدتهم، أما عن المساعدات المادية فيتبرع أصدقائه بالأموال ومن يريد مساعدتهم يقوم بإرسال مواد غذائية للمرضى.





واشاد "مينا" بعدة شخصيات أرسلوا عربة محملة بالمواد الغذائية والخضروات للمشاركة فى المبادرة، وقام أحد زملائه بإرسال عصائر طازجة بكمية كبيرة لمرضى كورونا.





اما عن عدد الوجبات الذى يعدها مينا تصل إلى ٢٠٠ وجبة فى اليوم يتم توزيعها على مدار اليوم بسيارته المتواضعة التى ساهمت معه فى الخير.





مريض الخير





وروى مينا انه كان هناك مريض كورونا يدعى أسامة يقطن بإمبابة وكان مينا يرسل له الطعام وعند شفاء أسامة، تطوع بعجلته لإرسال الطعام للمرضى بدلا من مينا.





معايير الطعام





أضاف مينا انه يقوم بطبخ الطعام طبقًا للمواصفات التي نصح بها الأطباء كالاستعانة بالخضروات والفاكهة والابتعاد عن المسبكات وغيرها من المأكولات غير الصحية.







