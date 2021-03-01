ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كلنا إخوات.. شيف قبطي يطبخ الطعام ويرسله لمصابي كورونا المسلمين بالمنازل.. فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:28 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام - عدسة : اشرف العمدة
بأيادى معقمة، وحرص غير مسبق، وهب شيف مسيحى  إمكانياته وقدراته لخدمة مرضى كورونا، يمتلئ قلبه بحب الآخر والإهتمام به دون مقابل، من منا استطاع ان يهب عمله وموهبته لحل أزمة تعانى منها البلاد!.

قال مينا فؤاد صاحب مبادرة "اكلنى شكرا" الذى أنشأها لإطعام مرضى كورونا انه اختار مساعدتهم، لأنه بمجرد إصابة الشخص تصعب حركته وبالتالي لا يستطيع ان يطبخ لنفسه، وأضاف مينا ان لو الأم أصيبت يقوم بإرسال الطعام للأسرة كلها.

وأضاف "فؤاد" أن أصدقاءه هم من يساعدونه بالمجهود ويأتون كل يوم كفريق عمل لمطبخ مينا، وبعد شهرة المبادرة تطوع بعد الأشخاص لمساعدتهم، أما عن المساعدات المادية فيتبرع أصدقائه بالأموال ومن يريد مساعدتهم يقوم بإرسال مواد غذائية للمرضى.

واشاد "مينا" بعدة شخصيات أرسلوا عربة محملة بالمواد الغذائية والخضروات للمشاركة فى المبادرة، وقام أحد زملائه بإرسال عصائر طازجة بكمية كبيرة لمرضى كورونا.

اما عن عدد الوجبات الذى يعدها مينا تصل إلى ٢٠٠ وجبة فى اليوم يتم توزيعها على مدار اليوم بسيارته المتواضعة التى ساهمت معه فى الخير. 

مريض الخير

وروى مينا انه كان هناك مريض كورونا يدعى أسامة يقطن بإمبابة وكان مينا يرسل له الطعام وعند شفاء أسامة، تطوع بعجلته لإرسال الطعام للمرضى بدلا من مينا.

معايير الطعام 

أضاف مينا انه يقوم بطبخ الطعام طبقًا للمواصفات التي نصح بها الأطباء كالاستعانة بالخضروات والفاكهة والابتعاد عن المسبكات وغيرها من المأكولات غير الصحية. 


"إحنا مع اى حد مالوش حد يجيبله".. هكذا قال مينا عند سؤاله عن المواقف المؤثرة التى عاصرها، حيث روى ان فتاة أصيبت والدتها ولم تستطع طبخ الطعام لها فساعدها مينا وارسل لها الطعام كل يوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيدة الدليفري.. شيماء تتحدى التقاليد المتوارثة للإنفاق على أبنائها

صورة مؤثرة.. ممرضة وابنتها تتخليان عن احتفالات عيد الميلاد لعلاج مرضى كورونا

الأكيل بيعرف يطبخ.. ريم مصطفى تبهر جمهورها بطاجن بامية باللحمة.. فيديو

فيها حاجة حلوة.. شباب مطروح يشاركون فى توفير أسطوانات الأكسجين للمرضى.. شاهد

مينا فؤاد: المسيحية بدأت تنتشر فى مصر سنة 61 ميلادي على يد القديس مرقص

جدل بين عمرو يوسف ودينا الشربيني حول التمييز بين المرأة والرجل

ترشيحاتنا

لماذا غاب الفنانون عن جنازة أحلام الجريتلي؟

بعد تصديق السيسي.. ننشر رسوم وعقوبات وموعد تطبيق قانون المرور الجديد

بروفيسور فرنسي.. الزمالك يتحمل تكاليف العملية الجراحية لـ هتلر

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

عرض اليوم.. احصل على آيفون 8 بلس نسخة 256 جيجابايت بـ 4900 جنيه فقط

من ستتزوج بعد ترامب؟.. كلمات الرئيس السابق عن زوجته ميلانيا تثير تكهنات حول طلاقهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. مواصفات ام جي ZS موديل 2021| صور

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور