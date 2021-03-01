اقتصاد الإمارات| مجلسا سيدات أعمال عجمان وصربيا يبحثان التعاون وتبادل الخبرات

بحث مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان ووفد من مجلس سيدات أعمال صربيا التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يدعم مشاريع وأهداف الطرفين، وذلك بحضور مجلسي سيدات أعمال الإمارات وأبوظبي.





وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" إنه تم استقبال الوفد في مقر مركز عجمان لريادة الأعمال، من جانب الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، بحضور شفيقة العامري المدير التنفيذي لمكتب سيدات أعمال أبوظبي وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، فيما ترأس وفد سيدات أعمال صربيا ساندرا ابراموفيتش.









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وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية اللقاء وأبعاده في تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على أفضل الممارسات والمبادرات وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين سيدات الأعمال في الإمارات وصربيا بشكل عام، موضحة أن مجلس سيدات أعمال عجمان يستهدف ضمن خطة الاستراتيجية تعزيز تعاونه المحلي والإقليمي مع الجهات ذات الصلة بما يحقق أهدافه وخدمة عضواته.





تناول اللقاء عرضا حول مجلس سيدات أعمال عجمان ودوره في تشجيع الاستثمارات الاقتصادية للمرأة ودعم مبادراتها لخوض مجالات العمل الحر داخل الدولة وخارجها وتنفيذ البرامج والمشاريع وفقا للمعايير والتدريب المستمر والتمسك بثقافة وقيم المجتمع، بحيث يهدف المجلس إلى إقامة مشاريع حيوية تلبي حاجة المجتمع وتدعم رائدات الأعمال المبتكرات، والارتقاء بالمرأة وبمصالحها لاسيما سيدات الأعمال وتذليل الصعوبات التي تواجههن في أعمالهن التجارية والصناعية والخدمية وتقديم مبادرات وأعمال تهدف إلى تطوير أنشطة السيدات وتمكينهن من ممارسة أنشطتهن في الاقتصاد الوطني.





واطلع الحضور على جهود مجلس سيدات أعمال عجمان في تنفيذ العديد من برامج تطوير المهارات والقدرات ومنها تنظيم الندوات والملتقيات وتعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المعنية وتنظيم الزيارات والمعارض المتخصصة وتوفير التدريب اللازم لعضوات المجلس.





كما اطلع الوفد على أبرز مبادرات المجلس للعام 2021 ومنها مبادرة "نقطة بيع" والمعنية بتوفير خدمة نظام كاشير لعضوات المجلس والمؤجرين بالتعاون مع شركة وطنية وذلك في مركز عجمان لريادة الأعمال، و مبادرة "ازرع واحصد" بهدف تشجيع السيدات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إنشاء بيت بلاستيكي للزراعة مع تمديدات الري مجانا، ومبادرة "بدايات e-channel" لتوفير خدمات المجلس إلكترونيا، ومبادرة "وثق وتميز" بهدف مشاركة المجلس في مشروع تطوير القدرات المؤسسية بغرفة عجمان واعداد خطة لتطوير الأعمال من خلال عدة ورش تدريبية ونماذج متابعة، و مبادرة "ريوقي" لتوفير منصة لبيع منتجات "الريوق" لموظفي الجهات الحكومية، ومبادرة "رفوف" لعرض منتجات العضوات داخل المجلس أو في الدوائر الحكومية، ومبادرة "إماراتي جميلة" لتنظيم رحلات سياحية وتوفير نافذة لعرض منتجات العضوات ومبادرة "سيارتي" والمعنية بتوفير تمويل لشراء سيارة بنظام القرض الحسن.





وقام وفد مجلس سيدات أعمال الإمارات ومجلس سيدات أعمال صربيا بجولة في مركز عجمان لريادة الأعمال والتعرف على خدمات المركز بحيث يوفر 64 محلا بمقاسات مختلفة إلى جانب عدد من القاعات لتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض المتخصصة على مدار العام، ليمثل المركز انطلاقة لجملة من المشاريع الرائدة ونقطة تواصل هامة تربط أصحاب المشاريع بمجتمع الإمارة.





واستعرض مجلس سيدات أعمال صربيا أهم المشاريع والمنتجات الخاصة بسيدات الاعمال وأبرز الفرص الاستثمارية التي تعزز فرص التعاون والشراكة بين الطرفين.





وفي ختام اللقاء تبادل الحضور الدروع والهدايا التذكارية، وأكدن على أهمية الزيارات لتبادل الخبرات بين سيدات الأعمال الإماراتيات ونظيراتهن من صربيا.