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مساعد وزير الخارجية الأسبق يحدد أهمية منتدى أسوان في 10 نقاط

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عادل نصار
علق السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على انعقاد الدورة الثانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، قائلا "يأتي في ظل جائحة كورونا كـموضوع هام يجب تبادل الأفكار حوله بين الدول الإفريقية".

وأضاف الشويمي، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أنه المنتدي مهم المشكلات الخاصة بالتنمية ورفع مستوى الأداء في إفريقيا بوجه عام، متابعا أن انعقاد هذا المنتدى يعكس الإرادة لدى الدول الإفريقية في العمل الجماعي وتغيير الأوضاع.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المنتدى يعكس أيضا إرادة الدولة الأفريقية للخروج من الفقر، وإذكاء عملية التعليم والقضاء على الأمراض وتوفير صحة جيدة لأبناء القارة.

وأكد الشويمي، أن المنتدى مهم في موضوع تحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا والاتجاه لتصنيع المواد الخام في إفريقيا أمر هام، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يحدث إلا بالقضاء على الإرهاب وإشاعة السلام في الدول الإفريقية.
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