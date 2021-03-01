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أخبار العالم

الإمارات تطالب بالرد بقوة على هجمات الحوثيين الإرهابية ضد السعودية

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:46 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
طالبت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، اليوم الاثنين، بضرورة الرد بقوة على الهجمات الإرهابية التي يشنها الحوثيون ضد السعودية.


وقالت الهاشمي خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لدعم اليمن برعاية الأمم المتحدة، إن "الهجمات الإرهابية للحوثيين تتطلب ردا دوليا قويا، معربة عن ترحيب بلادها بتنفيذ اتفاق الرياض لإنهاء الأزمة في اليمن.


وأضافت: "أؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لرسم مستقبل أفضل للشعب اليمني وإنهاء الأزمة".


وتابعت: "استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد نواياهم السيئة وعدم رغبتهم في التوصل لحل سياسي للأزمة".


وأوضحت الهاشمي أن الإمارات قدمت أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات للشعب اليمني منذ العام 2015، مضيفة: "سنقدم 230 مليون دولار إضافية لدعم الجهود الإنسانية في اليمن".
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