الإمارات تطالب بالرد بقوة على هجمات الحوثيين الإرهابية ضد السعودية

طالبت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، اليوم الاثنين، بضرورة الرد بقوة على الهجمات الإرهابية التي يشنها الحوثيون ضد السعودية.









وقالت الهاشمي خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لدعم اليمن برعاية الأمم المتحدة، إن " الهجمات الإرهابية للحوثيين تتطلب ردا دوليا قويا، معربة عن ترحيب بلادها بتنفيذ اتفاق الرياض لإنهاء الأزمة في اليمن.









وأضافت: "أ ؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لرسم مستقبل أفضل للشعب اليمني وإنهاء الأزمة".









وتابعت: " استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد نواياهم السيئة وعدم رغبتهم في التوصل لحل سياسي للأزمة".







