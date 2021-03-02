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سيارات

همر H2 تتحول إلى لوحة فنية بسبب ثلوج روسيا.. شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:01 ص
Hummer H2
Hummer H2
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كريم عاطف

يعتنى العديد من قائدي السيارات بنظافة سياراتهم الخاصة ، في محاولة منهم للابتعاد عن أي اوساخ قد تظهر عليها ، للإبقاء على اناقة مظهرها الخارجي  .


وخلال فصل الشتاء  نحاول جميعا قدر الإمكان إبعاد السيارات من المناطق التي من المحتمل سقوط امطار بها ، ووضع غطاء حماية للحفاظ على الهيكل الخارجي لها ، ولكن ما بالك اذا كانت هذه ثلوجا وليست امطارا .


في اكثر الأماكن صقيعا ، وهى روسيا وبالتحديد في موسكو التي تصل درجة الحرارة بها الى اقل من الصفر ، و هذا يعنى أنه لا يمكن الحفاظ على سيارة نظيفة طوال فصل الشتاء إلا إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى حوض غسيل ساخن أو إذا كنت على استعداد لتحمل البرد وتبعاته .


وانتشر مؤخرا فيديو على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب لأحد مالكي سيارة من نوع Hummer هامر H2 ، قام بتحويلها الى قطعة فنيه من الثلوج ومادة الفوم .


واظهر مقطع الفيديو السيارة Hummer همر H2 داخل متجر Garage 54 لغسيل السيارات ، وهى ترش من خلال مدفع رغوي يعمل بالضغط لمادة الفوم ، حيث قام بالتغطية المتساوية للصابون على السيارة دون التعرض لخطر خدش الطلاء بإسفنجة كاشطة.


وعندما تم وضع رغوة اللون الوردي على Hummer الهمر في ظروف الصقيع الروسي تجمدت طبقة الفوم الرغوية ،لتشكل  بوضعها الجديد اشكالا فنية تجريديه مثيره.


وبعد وضع عدة طبقات من الفوم ، أصبحت Hummer H2 نجمة طرق يسهل التعرف عليها ولكن بعد توقفها من جديد بالمتجر لا يمكنك حتى دخولها بسبب طبقة الجليد السميكة الا بالحفر بالمطرقة . 

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