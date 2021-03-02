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أخبار العالم

الصحة العالمية توصي بعدم استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:57 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية بضرورة عدم استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أنه ليس له أي تأثير على المصابين.


وقال فريق خبراء بمنظمة الصحة في المجلة الطبية البريطانية - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - إنه " ينبغي عدم استخدام "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للالتهابات في الفيروس المستجد، وإنه لا يستحق عناء البحث في مزيد من الدراسات".


وأضاف الخبراء أن "هذه التوصية تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال ست تجارب عشوائية شملت أكثر من ستة آلاف مشارك".


وتصدر المنظمة التوجيهات التي يمكن تحديثها مع ظهور أدلة جديدة، لتنصح الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بشأن كيفية التعامل مع ذلك المرض التنفسي ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أفضل بشأن المرضى.
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