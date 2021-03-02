ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة العالمية: تخصيص لقاح استرازنيكا لـ142 دولة عضوا بمرفق كوفاكس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:05 ص
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
 أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها أمس الاثنين، في جنيف أنها تتوقع بدء تخصيص لقاحات استرازنيكا – اكسفورد المضادة لفيروس كورونا غدا وحتى نهاية مايو القادم لـ "142" من الدول الأعضاء المشاركة في مرفق كوفاكس المخصص لضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا وبخاصة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه المنظمة الدولية بدء حملة التطعيم اليوم، في أول دولتين في أفريقيا تتسلمان أول شحنتين من اللقاح وهما غانا وكوت ديفوار وتسلمت الأولى 600 ألف جرعة والثانية 504 ألاف جرعة من لقاح استرازنيكا – أوكسفورد أعلنت توقعها أن يتم تسليم ما يصل إلى 11 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا إلى البلدان خلال الأيام السبعة المقبلة.

وذكرت المنظمة أن عمليات التسليم للقاح تمثل بداية ما سيكون أكبر طرح عالمي للقاحات وأسرعها وأكثرها تعقيدا في التاريخ.. وأشارت إلى أن مرفق كوفاكس يهدف إلى تقديم ما لا يقل عن ملياري جرعة من لقاحات كورونا بحلول نهاية العام الجاري بما في ذلك 1.3 مليار جرعة على الأقل إلى 92 اقتصادا مؤهلة للحصول على الدعم من المرفق.

فيما قالت المديرة الإقليمية لمنظمة يونيسيف لغرب ووسط أفريقيا مارى بويرير - في التقرير - أن بداية أكبر تلقيح في أفريقيا في التاريخ من خلال مرفق كوفاكس هي خطوة إلى الأمام في معركة القارة ضد فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تعلن موعد تسلم الدول الفقيرة للقاحات كورونا

البحرين تتسلم الدفعة الأولى من اللقاح الهندي «كوفيشيلد- أسترازنيكا»

كوفاكس تكشف عن خطتها لتوزيع لقاحات كورونا في 145 دولة

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا لدول إفريقيا

الصين تمنح لقاح سينوفاك حق الاستخدام ضد كورونا

"الصحة العالمية" تعلن عن أول آلية عالمية للتعويض عن أضرار لقاحات كورونا الموزعة بواسطة "كوفاكس"

ترشيحاتنا

محمد عبد المنصف: غيرت حلمي ولا أرغب في ختام مشواري بقميص الزمالك

أضاع شخصية الأهلي.. رضا عبد العال يهاجم موسيماني

أخبار الفن.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام.. أول تعليق من إنجي كيوان بعد ظهورها مع عمرو دياب

هل من صلى الفجر في البيت في ذمة الله ؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

فاوتشي يطالب الإدارة الأمريكية بأمر مهم حول لقاحات كورونا

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

Advertisements

وفاة مذيع شهير بالتليفزيون المصري بسبب كورونا

قرار عاجل من السعودية بشأن موسم الحج

وزير التعليم يقرر عقد بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة لاختبار التقنيات الإلكترونية قبل الامتحان النهائي

نشرة أخبار العالم| انقلاب في تركيا .. بن سلمان يقبل المسؤولية الأخلاقية لمقتل خاشقجي ..ثورة ضد الإخوان في بريطانيا وتحذير لـ بايدن

دعاء للأم المتوفاة في رجب.. 9 أدعية تضيء قبرها وتجعله جنة في عيدها

هل من صلى الفجر في البيت في ذمة الله ؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

رؤية النبي في المنام .. 3 سور قرآنية و5 أعمال تجعلك ترى رسول الله

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد السعودية تكشف طقس الثلاثاء

منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة انتهاء فيروس كورونا العام الحالي

تكفير كل الذنوب قبل الفجر.. رسول الله أوصى بأمرين في سجود الصلاة

خبير تحكيمي يكشف حقيقة استحقاق وادي دجلة ركلة جزاء أمام الزمالك

مع الوداد.. توهج أوناجم في بطولة إفريقيا ورسالة قوية للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تؤجل طرح برونكو 2021 إلى الصيف القادم لهذا السبب

خطورة جرثومة المعدة.. تسبب السرطان والقرحة اعرف أعراضها وعلاجها

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس