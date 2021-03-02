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أخبار العالم

بعد اختطافهن من قلب المدرسة.. إطلاق سراح 279 تلميذة في نيجيريا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:46 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أطلق سراح جميع التلميذات النيجيريات الـ279 اللواتي خطفن من مدرستهن يوم الجمعة الماضي في ولاية زمفرا ووصلن إلى مقر حكومي، حسبما أعلن بيلو ماتاواليحاكم الولاية اليوم الثلاثاء.
وووفقا لـ "الحرة" قال بيلو ماتاوالي: يسعدني أن أعلن أن الفتيات يتمتعن بالحرية الآن وصلن للتو إلى مقر الحكومة وصحتهن جيدة.
وأعلنت السلطات في البداية أن 317 تلميذة خطفن خلال هجوم نفذه مسلحون على مدرسة البنات الثانوية الحكومية في قرية جنغيبي النائية الجمعة.
لكن ماتاوالي أوضح الثلاثاء أن العدد الكامل للفتيات اللواتي خطفن في المدرسة هو 279 مضيفا" جميعهن معنا هنا الآن، نشكر الله".
وقالت وكالة فرانس برس أن مئات الفتيات ارتدين حجابا أزرق أثناء تجمعهن داخل مقر الحكومة.
وكان ذلك الهجوم الرابع الذي يستهدف مدرسة خلال أقل من ثلاثة أشهر في شمال غرب نيجيريا، حيث تنفذ عصابات مسلحة يشار إليها بـ"قطاع طرق"، وتقوم بعمليات واسعة النطاق لسرقة الماشية والخطف مقابل الحصول على فدية منذ أكثر من عشر سنوات.
وتجري السلطات النيجيرية عادة محادثات مع المجموعات الإجرامية والتي تتفاوض معها منذ أكثر من عام من أجل تسليم سلاحها.
وتم نشر الجيش النيجيري في المنطقة عام 2016 فيما تم توقيع اتفاق سلام مع "قطاع الطرق" عام 2019، لكن الهجمات تواصلت.
وفي ديسمبر الماضي، خطف أكثر من 300 تلميذ من مدرسة في كنكرا الواقعة في ولاية كاتسينا التي يتحدر منها الرئيس محمد بخاري بينما كان في زيارة للمنطقة.
وتم لاحقا إطلاق سراحهم لكن الحادثة أثارت غضبا واسعا وأعادت إلى الأذهان عملية خطف 276 تلميذة على أيدي "جهاديين" في تشيبوك والتي أثارت ردود فعل واسعة في العالم.

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