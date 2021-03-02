الأسئلة من نماذج الوزارة .. تلاميذ 6 ابتدائي يشيدون بسهولة امتحانهم اليوم
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:55 ص
صورة ارشيفية
أشاد تلاميذ الصف السادس الابتدائي بمستوى الامتحان متعدد التخصصات الذي ادوه اليوم في جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية.
وعلم صدى البلد أن امتحان الصف السادس الابتدائي ، جاءت اسئلته من النماذج الاسترشادية التي اتاحتها وزارة التربية والتعليم على موقعها ، فيما شكى بعض الطلاب من احد اسئلة الرياضيات.
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وقالت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات صفوف النقل ، ستكون اسئلتها اختيار من متعدد ، بها 4 بدائل لكل سؤال ، وستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: ستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة، وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد -4 بدائل لكل سؤال ) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن زمن الامتحان لطلاب صفوف النقل ساعتان لكل صف، أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، فأكد الوزير على ما يلي :
تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو.
ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.
والطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على اق من 25 % في مادة او اكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد اتي لم يحقق بها نسبة 25%.
الطالب الحاصل على أقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.