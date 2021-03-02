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ديني

هدوء في رابع أيام امتحانات المعاهد الأزهرية بدون شكاوى من الطلاب.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:12 ص
هدوء في رابع أيام
هدوء في رابع أيام امتحانات المعاهد الأزهرية بدون شكاوى
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محمد شحتة
شهدت امتحانات المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، هدوءا تاما وسط إجراءات احترازية مشددة، حرصا على حياة الطلاب من فيروس كورونا.


ودخل الطلاب لأداء الامتحانات اليوم، مرتدين الكمامات وتم تعقيمهم قبل الدخول، بينما لم تشهد الامتحانات أي شكاوى حتى الآن من الطلاب في الفترة الصباحية.


ويؤدى طلاب المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، وسط اجراءات احترازية مشددة.


ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، الامتحان في المواد العربية والمواد الثقافية، ويمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.


كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، الامتحان في القرآن الكريم، والمواد الشرعية والعربية.


ويؤدي كذلك طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، والقسم الأدبي، للمعاهد العادية والبعوث الإسلامية، والعلوم الإسلامية، الامتحان في مواد، التفسير، والحديث، والتوحيد.


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