النقض ترفض طعن مرتضى منصور بشأن إعادة فرز أصوات الناخبين بدائرة ميت غمر

في سياق آخر، أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقامه من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادى، والذي يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى.





هيئة المفوضين في تقريرها، برفض الطعون المقامة من مرتضي منصور. وأوصتفي تقريرها، برفض الطعون المقامة من مرتضي منصور.



