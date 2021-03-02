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حوادث

النقض ترفض طعن مرتضى منصور بشأن إعادة فرز أصوات الناخبين بدائرة ميت غمر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:19 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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محمد عبدالله
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين فى انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر.

وكان مرتضى منصور طلب من المحكمة تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر، فأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قرارًا بإحالة الطعن سالف الذكر لمحكمة النقض للاختصاص.


في سياق آخر، أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقامه من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادى، والذي يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى.

وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها، برفض الطعون المقامة من مرتضي منصور.

وكانت  الطعون قد اختصمت التي حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666” ادارية عليا، وزير الشباب والرياضة. كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.


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