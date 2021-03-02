حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مصطفى محمد قبل احترافه

كشف أحمد حسام ميدو المستشار الفني لفريق بيراميدز عن حقيقة مفاوضات النادي لضم مصطفى محمد نجم الزمالك المعار لـ جالاتا سراي خلال الفترة الماضية قبل احترافه.









وأكد ميدو في تصريحات عبر أثير " اون تايم سبورت " أن بيراميدز لم يفاوض مصطفى محمد في اي من الاوقات سواء في الماضي او حاليا. مشددا على ان مصطفى محمد بدأ رحلة تألق رائعه ومازال لديه الكثير ليقدمه.









وأضاف ميدو أن بيراميدز لم يفاوض أي لاعب مرتبط بعقد مع ناديه، مشددا على ان النادي يسعى لتحسين علاقته بأندية الدوري المصري .









وتابع أن الاهلي والزمالك هم قطبا الكرة المصريه وان فريق بيراميدز لا يسعى لمناطحتهما ولكنه يسعى للوجود بشكل جيد في الدوري المصري والكونفدراليه، لافتا الى ان الفريق مازالت لديه فرص للتتويج بالبطولة الافريقية لهذا الموسم.









وعن اعتزاله التدريب أكد انه في راحة من مجال التدريب خلال الفترة الحاليه ولكنه سيعود في المستقبل.

