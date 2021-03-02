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أخبار العالم

البحرين.. مرسومان ملكيان جديدان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:50 م
ملك البحرين
ملك البحرين
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محمود نوفل
اصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الأربعاء، عدد من  المراسيم الملكية. 

وتمثل المرسوم الاول الذي أصدره الملك البحريني في المرسوم رقم (26) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الصحة، والذي نص قي مادته الاولي علي إعادة تنظيم وزارة الصحة على النحو الآتي:
وزير الصحة، ويتبعه:
أولًا: إدارة الاتصال.
ثانيًا: وكيل الوزارة، ويتبعه:
1- الوكيل المساعد للصحة العامة، وتتبعه:
أ‌- إدارة الصحة العامة.
ب‌- إدارة تعزيز الصحة.
2- الوكيل المساعد للطب النفسي والرعاية الخاصة لكبار السن.
3- إدارة الموارد البشرية والمالية.
ونصت المادة الثانية علي الغاء المرسوم رقم (67) لسنة 2017 بإعادة تنظيم وزارة الصحة.

ونصت المادة الثالثة علي :
على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر  الملك، المرسوم رقم (27) لسنة 2021 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الإسكان، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعين رضا محمد حسن الأدرج وكيلًا مساعدًا لمشاريع الإسكان في وزارة الإسكان.

المادة الثانية:
على وزير الإسكان تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية
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