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أخبار العالم

الأردن .. لا قرار بشأن فرض حظر طويل خلال شهر رمضان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:29 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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محمود نوفل
 أكد نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن مازن الفراية أن عدد سكان الأردن 10.8 مليون نسمة، عدد السكان تحت 18 سنة 5.6 مليون، وعدد المصابين 397 ألف 

وقال الفراية في مؤتمر صحفي له  عدد المستهدفين في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا 4.8 مليون شخص مشيرا الي ان عدد المسجلين على منصة التطعيم الوطني 419 ألف شخص، منهم 107 آلاف شخص تجاوزت أعمارهم 60 سنة

وأضاف : لدينا 80 مركز تطعيم، ولدينا قدرة على اعطاء المطعوم لـ20 ألف يوميا وعدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى 107 آلاف شخص، و40 ألف حصلوا على الجرعتين

واستطرد الفراية: 25% ممن يتم ارسال رسائل لهم لتلقي اللقاح لا يحضرون، وسيتم ارسال رسائل الأسبوع القادم لهم وستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لهم لتلقي اللقاح وإلا فإنهم سيكونون مضطرين للتسجيل من جديد عبر المنصة

كما واصل  الفراية: 114 ألف جرعة عدد الجرعات المستهلكة، والمتوفر حاليا (11) ألف جرعة من فايزر و(3) آلاف من ساينوفارم، آخذين بعين الاعتبار أننا قمنا بحجز الجرعة الثانية لمن تلقى الأولى

وزاد الفراية قائلا : 59 ألف ممن تجاوزوا 60 عاما تلقوا المطعوم، و25 ألف ممن تجاوزوا 60 عاما تلقوا الجرعتين وأن 85% من وفيات كورونا فوق 60 سنة

كما تابع الفراية: لم يتوفى اي شخص اخذ المطعوم وأن  الشائعات هي بمثابة القتل الخطأ، والمتضرر هو المتوفى وذويه، أما مصدر الاشاعة فيكتفي بقول "الله يرحمه"، وليست النائحة الثكلى كالمستأجرة

واستكمل الفراية: سيكون هناك ايام مفتوحة للأطباء ممن لم يسجلوا أو تخلفوا عن أخذ اللقاح، فالحفاظ على حياة الأطباء يجب أن تكون مهمة كل أردني وان الاجراء المتبع عالميا لمواجهة الفيروس "الكمامة، التباعد، المطعوم"، أما اجراءات الحكومة فهي للتخفيف واعطاء قدرة للقطاع الصحي للتعامل مع الجائحة

وتابع : الجائحة مستمرة معنا لفترة طويلة وبالنسبة لشهر رمضان المبارك، نحن ندرس السيناريوهات التنفيذية لأي خيار يمكن أن تلجأ له الحكومة، لا يوجد قرار بشأن رمضان حاليا لكننا مستعدون

وأتم  الفراية قائلا : لا قرار بشأن فرض حظر طويل أو زيادة مدة الحظر الجزئي أو أي قرار بشأن شهر رمضان 
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