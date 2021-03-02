بـ 2.1 مليون دولار .. تفاصيل حصول طفل مصري يعاني من ضمور على أغلى دواء في العالم

كشفت الدكتورة ناجية علي مدير وحدة أمراض الأعصاب بطب عين شمس تفاصيل حصول طفل مصري يعاني من ضمور عضلات شوكي على حقنة دواء في العالم . أمراضالأعصابأغلى





وقالت ناجية علي فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن علاجات الضمور الشوكي تطورت بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الماضية وفي آخر 3 سنوات تم اعتماد 3 أدوية لعلاج ضمور العضلات الشوكي".





وأضافت ناجية علي فهمي:" تكلفة الدواء الذي حصل عليه 2.1 مليون دولار"، مضيفة:" مرض ضمور العضلات الشوكي طفرة في الجين المسؤول عن الخلايا الحركية في الحبل الشوكي ".





وأكملت ناجية علي فهمي:" الشركة المنتجة لعقار علاج ضمور العضلات الشوكي قررت علاج 100 طفل حول العالم في الدول التي لم يعتمد فيها العلاج ".





وقام فريق طبي من قسم الأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي بحقن طفل يعانى من مرض ضمور العضلات بعقار جينى تمت الموافقة عليه من قبل منظمة FDA الأمريكية، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس واستاذ جراحة وزراعة الكبد .

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وتستخدم هذه التقنية لأول مره في مصر و عدد محدود في العالم وتبلغ التكلفة ٢.١ مليون دولار حيث يعتبر أغلى دواء في العالم لإحتوائه علي جينات محملة علي فيروس بحيث يدخل للجسم و يندمج مع الحامض النووي ليحل محل الجين المعيب.