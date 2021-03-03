الرئيس السيسي يوجه بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا.. نواب: يسهم في نجدة الأسر الفقيرة.. وتقديم الدعم للمواطنين في الحالات الطارئة

نائب بالشيوخ: توجيهات السيسي في الفترة الأخيرة دليل على شعوره بالمواطن المصري

برلمانية: القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بالأسر المصرية لا سيما الأولى بالرعاية

نائب: مبادرة الإسعاف الاجتماعي تستهدف خطة الدولة في تحقيق التنمية المُستدامة





أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجّه بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية.





وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، باهتمام القيادة السياسية بمساعدة ودعم الأسر الاولى بالرعاية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي تلعبه وزارة التضامن ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الطارئ للأسر التى تواجه مخاطر تهدد حياتهم، بما يسهم في خلق تنمية حقيقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.





بداية أشاد النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس السيسي، بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، قائلًا:" إن توجيهات القيادة السياسية بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، ومن ثم يعقبه هذا التوجيه، بمثابة دليل قوي على إحساس الرئيس السيسي وحنوه على المواطن المصري، وحرصه على قديم كافة سبل الدعم له، إلى جانب الوقوف بصفه.

وأكد "جاد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إصرار الرئيس السيسي على جعل المواطن وراحته على رأس أولوياته، دليل على أن الدولة المصرية تسير في طريقها الصحيح، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي، وتقديم كافة الدعم لها، سيسهم في تعزيز دور وزارة الصحة، وبذل الجهود والقيام بدور أقوي مما كانت عليه عن ذي قبل.





وأوضح أن قرارات الرئيس السيسي في الفترة الأخيرة، بمثابة قرارات سباقة، تتماشي ومصلحة المواطن المصري في المقام الأول، مؤكدًا أن القيادة السياسية كانت ومازالت على دراية كاملة بهموم ومشاق المواطنين، ولا يدخر جهدًا في العمل على على إزالة ما يعوقهم من مشكلات تمس حياتهم الخاصة.





ونوّه عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط، وذلك لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية، ووقوف كافة فئات المجتمع خلف القيادة السياسية ، لضمان تحقيق آمالنا التي نصبو اليها منذ زمن .





من جهتها ثمنت النائبة، غادة الضبع عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية، بشأن تعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، معقبة:" الرئيس السيسي يعطي اهتماما بالغا بكافة الأسر المصرية، لا سيما الأولى بالرعاية، ودائما ما تكون توجهاته منصبه لصالح المواطن بالمقام الأول .





وتابعت: الرئيس السيسي يضع على أولوياته منذ توليه المسئولية محور رعاية الفئات الأكثر احتياجًا ، موضحة أنه تم إطلاق العديد من المبادرات، وأبرزها مبادرة "حياة كريمة" والتي لها خطط استراتيجية ثابتة واضحة أهدافها ، حيث إن توجيهات القيادة السياسية دائمًا ما تأتي تلبية لرغبات المواطن ، والوقوف على حاجته .





وأشارت "الضبع" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن هناك فوائد عدة لمبادرة الإسعاف الاجتماعي ، أبرزها: تقديم كافة سبل و وسائل الدعم للمواطنين الذين يعانون من مشكلات تهدد حياتهم، لاسيما في الحالات الطارئة ، وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، والارتقاء بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم ، فضلا عن سهولة تمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، بشكل يضمن الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.





ووجهت عضو لجنة التضامن الاجتماعي الشكر لوزارة التضامن على ما تبذله من جهود في خدمة هؤلاء المواطنين ، لاسيما في حالات الطوارئ المفاجئة، مؤكدة أن الدولة المصرية تشهد نهضة حقيقية في ظل هذه الفترة، والدليل على ذلك أن التوجه الحالى للدولة يصب فى مصلحة المواطن.





كما أشاد النائب، أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي، ودعمها تمويليا وفنيا، مؤكدًا على أن هذه المبادرة تستهدف خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، للمواطنين والأسر التي تواجه مخاطر ومشكلات عدة تهدد حياتهم، بما يخلق تنمية حقيقية وتوفير حياة كريمة وآدمية تليق وكرامة المواطن المصري.





وأكد " أبو سريع" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الهدف الرئيسي من توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أداة آلية الإسعاف الاجتماعي يتمثل في نجدة الأسر الفقيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والذين هم بحاجة سريعة للمساعدة ، مشيرا إلى أن هناك ضوابط معينة تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي بما يضمن سرعة الوصول لتلك الفئة وتحقيق مطالبهم والوقوف على حاجاتهم بما يضمن حثهم على الخوض في تلك المنظومة، فضلا عن السعي في توفير فرص عمل لأبناء تلك الأسر بشكل يضمن لهم دخل مادي يكفل لهم العيش الكريم.





وتوجه عضو مجلس الشيوخ، بجزيل الشكر بشأن توجيهات القيادة السياسية الممثلة في وزارة التضامن، على ما تبذله من جهود ملموسة يستشعرها المواطن المصري في وقتنا الحالي.





وفي سياق متصل ثمنت النائبة، رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي، ودعمها تمويليا وفنيا، قائلة: "قرار ممتاز ، جاء فى الوقت المناسب ، كما أنه يأتي تماشيا مع مبادرة حياة كريمة.





وأوضحت "اسحق" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن مبادرة الإسعاف الاجتماعي ، تعد من أهم المبادرات التى تولي لها وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما بالغا ، كونها تستهدف الأشخاص الذين هم بحاجة ماسة للرعاية ، وذوي الإعاقة، وأصحاب الأمراض المستعصية، وكذا الفتيات اللاتي يتعرضن للإبتزاز أو لخطر التحرش أو الإتجار بالبشر، وكذلك أطفال الأم أو الأب المتعاطين للمخدرات بشكل يهدد سلامة الأطفال، ، مؤكدة أن الرئيس السيسي في توجيهاته الحالية يستهدف الأخذ بيد كل هذه الفئات والوصول بهم إلى بر الأمان ، بما يضمن لهم العيش الكريم.



