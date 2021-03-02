مفيش علوم ورياضة .. شوقي : التشعيب في الثانوية العامة العام القادم لعلمي و أدبي فقط

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان طلاب الثانوية العامة العام الدراسي القادم لن يطبق عليهم نظام التشعيب لعبمي علوم و علمي رياضة





حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب اولياء امور مصر : سيكون مسموح لطلاب الثانوية العامة بالتشعيب ل علمي وادبي فقط من عام ٢٠٢١/٢٠٢٢





وأكد الدكتور طارق شوقي ، أن الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست "بروفة" لامتحانات الثانوية العامة الالكترونية.





وقال وزير التربية والتعليم : أن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين.





وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : يتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما ، سوف تستخدم فقط في الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة.





واوضح وزير التربية والتعليم : إن تصميم الحلول التقنية في الثانوية العامة يتضمن ٣ مستويات للأمان لضمان وصول الامتحان لكل طالب في مصر.





وأكد ان تأمين امتحانات الثانوية العامة يتكلف حوالي قرابة المليار جنيه مصري لتأمين حوالي 650 ألف طالب





وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : ليس من المتاح في امتحانات سنوات النقل أن تتكبد الدولة هذه المبالغ الطائلة لعمليات التأمين المحكمة.