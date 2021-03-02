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مرأة

بتوب حرير .. سيرين عبد النور بإطلالة أنثوية من سيارتها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:52 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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آية التيجي
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فيديو لها من سيارتها مع متابعيها وقامت بنشرها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنثوية.


وأطلت سيرين عبد النور مرتدية توب كت من احرير باللون الاخضر وبتصميم مختلف من منطقة الرقبة ، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وساحرة.

وتركت سيرين عبد النور خصلات شعرها البنية منسدلة تسريحة انسيابية ناعمة ، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

وأكملت  سيرين عبد النور إطلالتها بوضع المكياج، واختارت الآي لاينر والآي شادوا والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، وطلاء أظافر باللون الكشميري.

وأبرزت سيرين عبد النور إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي والأخضر تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.

كان أول عرض أزياء تشارك فيه الفنانة سيرين عبد النور بملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد" لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، ظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل، والذي صور في لبنان ليعرض في السعودية، وفي عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس".

في بداية عام 1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، وفي عام 2002 انتخبت سيرين كأحسن موديل من خلال منافسة ضخمة. في عام 2003 حصلت علي أول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي، وفي 2004 بدأت في شق طريقها نحو الغناء، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان ليلة من الليالي.

وذاع صيت سيرين عبد النور في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.

وفي نفس السنة ظهرت كضيفة شرف في فيلم دخان بلا نار الذي تم تصويره في بيروت وكان بإنتاج مشترك لبناني مصري، يقول الناقد محمد حسن حجازي عن دورها في الفيلم"تزين الفيلم سيرين عبد النور، بجمال خاص جدًا رغم حضورها كضيفة شرف كرمى لفيلم لبناني".

تراوحت أدوارها بين المسلسلات والأفلام وعادت 2009 الشاشة اللبنانية في دور البطولة في الأدهم مع أحمد عز، و دخلت السينما المصرية من أبوابها العريضة حينما شاركت في فيلم المسافر مع النجم العالمي عمر الشريف الذي أنتجته وزارة الثقافة.

وإليكم الفيديو الذي يبرز  تفاصيل إطلالتها :
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