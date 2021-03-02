خبير استراتيجي: المجتمع الدولي قادر على إجبار إثيوبيا لدخول مفاوضات حول سد النهضة

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر والسودان ، تسعيان لخلق خطوة جديدة ، وترتيب الأفكار وإعلانها كما حدث اليوم خلال المؤتمر الصحفي لوزيرة الخارجية السودانية ووزير الخارجية المصري ، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يؤكد الحرص على المسار التفاوضي.





وأضاف " عكاشة " في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، أن اللقاء المصري السوداني اليوم، يتشكل ويتكون حول الرباعية الدولية ، وهذه مظلة جديدة ، ورعاية جديدة من المجتمع الدولي .





وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ، أن أثيوبيا لن توافق على هذا المسار من التفاوض ، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي هو الذي يستطيع إجبار أثيوبيا على المشاركة في مفاوضات مُجدية ، بالإضافة إلى الجُهد الدبلوماسي من كلا الدولتين المصرية والسودانية .





وأكمل " عكاشة " ، أن أثيوبيا تحاول أن تُصدر ما تعاني منه من مشاكل داخلية ، تتسبب في حدوث فوضى أمنية عارمة داخل أثيوبيا، بالإضافة إلى أنها تتلقى يوميًا ، تقارير دولية تتحدث عن انتهاكات وعن هشاشة أمنية بالغة، وانتهاك انساني بالغ ، وبالتالي فإن كل هذا سيجبر أثيوبيا على الانخراط في مفاوضات جادة .