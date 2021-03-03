رد فعل وزير التعليم عن سؤال شريف عامر : ليه حضرتك أكتر وزير بنتابع نشاطاته على مواقع التواصل.. فيديو

تقدم الإعلامي شريف عامر خلال حوار هاتفي في برنامجه "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بسؤال له قائلاً: "ليه حضرتك أكتر وزير بتتابع نشاطاته على مواقع التواصل؟".





وردَّ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قائلاً: "التغيير الذى نقوم به في وزارة التربية والتعليم ، مهمة شاقة جدًا" لافتا إلى أن الصعوبات التي تواجهنا أثناء عملية التغيير تتمثل في محاربة الأفكار المغلوطة والتي تحتاج إلى تغيير.



